Mô hình bất động sản mới: Nhà ở dưỡng lão 'bán trú' cho người già

Trước xu hướng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tinh thần của người cao tuổi ngày càng cao, mô hình nhà dưỡng lão bán trú trở thành cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản...

Nhà ở dưỡng lão "bán trú" nhu cầu cao

Theo công bố mới nhất của Viện Dân số, sức khoẻ và phát triển, hiện nay, phần lớn người cao tuổi (61,3%) đang sống với ít nhất một người con ruột. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, áp lực kinh tế và sự thay đổi của cấu trúc gia đình ngày càng thu nhỏ dần, khiến nhiều gia đình khó có điều kiện chăm sóc toàn diện cho cha mẹ, ông bà.

Cụ thể, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy quy mô hộ gia đình đã giảm từ 3,9 người/hộ năm 2010, xuống còn 3,5 người/hộ vào năm 2024. Tương tự, số liệu năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cũng chỉ rõ số hộ gia đình 2 thế hệ chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 45,5%, còn các hình thức hộ gia đình khác (hộ gia đình 1 thế hệ, hộ gia đình đơn thân...) chiếm tới 37,1%.

Trước thực trạng đó, mô hình nhà dưỡng lão bắt đầu được xã hội quan tâm như một giải pháp nhân văn, phù hợp với xu thế hiện đại. Đặc biệt, sau phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị tổ chức ngày 16/9, mô hình nhà dưỡng lão, nhất là nhà dưỡng lão bán trú được kỳ vọng sẽ phát triển rõ nét hơn vào thời gian tới.

Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), khác với mô hình “nhà dưỡng lão toàn thời gian”, nơi người già sống hẳn tại cơ sở, thì mô hình “nhà dưỡng lão bán trú” cho phép người cao tuổi đến sinh hoạt, chăm sóc y tế, tham gia hoạt động cộng đồng, còn buổi tối trở về nhà với con cháu. Đây là giải pháp dung hòa giữa truyền thống “sống cùng gia đình” và nhu cầu được chăm sóc chuyên nghiệp của người cao tuổi.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết hầu hết người cao tuổi đều mắc các bệnh lý mạn tính như tiểu đường, tim mạch, xương khớp… và trung bình mỗi người mắc từ 3 bệnh trở lên. Vì vậy, nhu cầu được kiểm tra sức khỏe định kỳ, và chăm sóc y tế chuyên biệt là rất lớn.

Một số trung tâm dưỡng lão "bán trú" quá tải (ảnh: Phương Đông).

Tại Việt Nam, đã xuất hiện một số dự án căn hộ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt gần nơi ở của gia đình, nhưng chi phí thường vượt quá khả năng của phần đông người dân. Vì vậy, mô hình nhà dưỡng lão bán trú sẽ góp phần giải quyết vấn đề, giúp họ vừa đảm bảo sức khỏe, vừa tránh được cảm giác cô đơn.

Đặc biệt, không chỉ mang lại lợi ích cho người cao tuổi, mô hình này còn giúp thế hệ trẻ yên tâm làm việc. Trước áp lực cuộc sống, nhiều người lao động trẻ khó có thể ở nhà chăm sóc cha mẹ thường xuyên. Việc gửi gắm cha mẹ tại nhà dưỡng lão ban ngày giúp họ an tâm phát triển sự nghiệp, đồng thời vẫn duy trì tình cảm gia đình. Ở góc nhìn hiện đại, đây không phải là sự “xa rời” mà là cách thể hiện trách nhiệm và tình yêu thương của con cái, cũng phù hợp với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Hiện, khái niệm “nhà dưỡng lão bán trú” rất mới mẻ. Phần lớn những cơ sở hiện tại hoạt động theo mô hình toàn thời gian. Chỉ một số ít trung tâm dưỡng lão cho phép nhận người già vào buổi sáng và trả về buổi tối. Song, điểm chung của các trung tâm là đều trong tình trạng “quá tải”.

Cần chính sách gì để phát triển?

VARS IRE cho rằng, trong bối cảnh già hóa dân số nhanh chóng, việc phát triển hệ thống nhà dưỡng lão bán trú chính là giải pháp phù hợp với điều kiện văn hóa, xã hội và kinh tế Việt Nam. Thực tế, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và đang ghi nhận tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới.

Theo dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Dự báo đến năm 2038, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, khi cứ 5 người dân Việt thì lại có một người trên 60 tuổi, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tinh thần và đời sống người cao tuổi ngày càng lớn.

Hơn nữa, mỗi lứa tuổi cần một môi trường hỗ trợ phù hợp. Nếu trẻ em có nhà trẻ để phát triển những năm đầu đời, thì người cao tuổi cũng nên có “nhà dưỡng lão ban ngày” để được chăm sóc sức khỏe, giao lưu tinh thần và sống vui vẻ, ý nghĩa.

Song, chi phí cho một suất dưỡng lão một trung bình tương đối cao, hơn mức lương hưu hoặc sự hỗ trợ từ con cháu. Cụ thể, thống kê đến cuối năm 2024, mức lương hưu bình quân của người hưởng là 6,2 triệu đồng/tháng. Trong khi, chi phí dưỡng lão trung bình từ 10 triệu đồng mỗi tháng.

Chính vì thế, để mô hình này thực sự đi vào đời sống, ngoài chính sách an sinh, kết hợp với bảo hiểm y tế để giảm bớt chi phí cho người cao tuổi, Nhà nước cần nghiên cứu và ban hành các chính sách ưu đãi quỹ đất, tính dụng cho những dự án dưỡng lão, nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc tiềm năng này.

Nhiều chuyên gia cũng đồng ý, Nhà nước phải ban hành chính sách rõ ràng về quỹ đất và thuế, đồng thời quy định cụ thể các điều kiện thành lập trung tâm chăm sóc như hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực.