MM Mega Market Việt Nam phát triển đội ngũ quản lý từ nội bộ và tạo cơ hội để nhân sự học hỏi kinh nghiệm vận hành từ Big C Thái Lan, phục vụ giai đoạn mở rộng.

MM Mega Market Việt Nam (MMVN), thành viên Tập đoàn Berli Jucker (BJC), góp mặt năm thứ 3 liên tiếp (2024-2026) trong bảng xếp hạng “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” do Anphabe công bố. Năm 2026, MMVN nằm trong nhóm Top 50 Khối Doanh nghiệp lớn và được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc”.

Tại Việt Nam, MMVN là một phần trong chiến lược phát triển bán sỉ và bán lẻ của BJC, tập trung vào đô thị và trung tâm kinh tế đang tăng trưởng, nơi có nhu cầu từ khách hàng chuyên nghiệp như nhà hàng, khách sạn và căng tin. Để vận hành điểm kinh doanh mới, MMVN cần đội ngũ quản lý vừa am hiểu tiêu chuẩn của hệ thống, vừa biết cách tổ chức phục vụ theo nhu cầu của khách hàng địa phương.

Phát triển đội ngũ quản lý từ nội bộ

Tính đến năm 2025, 26 trong số 78 nhân sự tham gia chương trình MM Future Leader đã đảm nhận vị trí quản lý cấp trung hoặc cấp cao. Chương trình giúp MMVN chuẩn bị đội ngũ kế cận từ những người đã có kinh nghiệm trong hệ thống và có thể đảm nhận thêm trách nhiệm khi mạng lưới mở rộng. Bên cạnh đó, chương trình Thánh Gióng Trainee tạo cơ hội để nhân sự trẻ phát triển chuyên môn.

MMVN được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026” và hạng mục “Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc”.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, MMVN ghi nhận 40.008 giờ đào tạo. Nội dung đào tạo bám sát công việc vận hành, triển khai trên nền tảng văn hóa 3C. Trong đó, Cultivate (vun đắp) khuyến khích học hỏi và phát triển năng lực, Commitment (cam kết) đề cao trách nhiệm với đồng đội và khách hàng, Challenge (thử thách) khuyến khích nhân sự chủ động đảm nhận nhiệm vụ mới.

Học hỏi kinh nghiệm vận hành trong hệ thống BJC

Thông qua MM Exchange và hoạt động trao đổi với Big C Thái Lan, nhân sự MMVN có cơ hội tìm hiểu cách các đơn vị trong cùng hệ thống tổ chức vận hành. MMVN từng cử nhân sự tiềm năng sang học tập và làm việc tại các công ty thuộc BJC Big C ở Thái Lan. Kinh nghiệm từ những đợt trao đổi này có thể vận dụng vào công việc tại Việt Nam, từ tổ chức đội ngũ đến phục vụ khách hàng khi mở thêm điểm kinh doanh.

Đội ngũ nhân sự MM Mega Market Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc điều hành MMVN, chia sẻ: “Khi mở thêm điểm kinh doanh, chúng tôi muốn tạo cơ hội để nhân sự MMVN đảm nhận những vai trò lớn hơn. Kinh nghiệm từ Big C Thái Lan giúp đội ngũ có thêm cách tiếp cận trong vận hành. Khi kết hợp với hiểu biết về khách hàng địa phương, đội ngũ có thể duy trì tiêu chuẩn phục vụ của MMVN và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ở từng thị trường”.