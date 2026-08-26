MM Mega Market Việt Nam: 10 năm tái định nghĩa chuỗi cung ứng bền vững

Trong thập kỷ qua, MM Mega Market chủ động tái định nghĩa chuỗi cung ứng bền vững, nâng tầm mô hình sỉ - lẻ tích hợp và gắn kết chặt chẽ với chuỗi giá trị nông nghiệp Việt.

Tròn một thập kỷ trôi qua kể từ thương vụ chuyển nhượng giữa Metro Cash & Carry Việt Nam và Tập đoàn TCC/BJC năm 2016, thương hiệu MM Mega Market Việt Nam (MMVN) chính thức bước sang cột mốc 10 năm phát triển.

Tiếp quản nền móng 24 năm hình thành và định hình ngành bán buôn tại thị trường nội địa, dấu ấn đậm nét nhất của MMVN trong 10 năm qua không đơn thuần nằm ở việc mở rộng quy mô điểm bán hay chuyển đổi nhận diện thương hiệu mà là hành trình chủ động tái định nghĩa mô hình vận hành. MMVN biến bán sỉ và bán lẻ từ đối đầu thành cộng sinh, đồng thời kiến tạo chuỗi cung ứng bền vững gắn liền với chuỗi giá trị nông nghiệp và kinh tế Việt Nam.

MM Mega Market nỗ lực tái định nghĩa chuỗi cung ứng bền vững, nâng tầm mô hình sỉ - lẻ tích hợp.

Trước bài toán chiến lược về việc dung hòa hai mô hình kinh doanh vốn đòi hỏi hạ tầng và phương thức phục vụ khác biệt, MMVN lựa chọn phát triển mô hình bán sỉ và bán lẻ tích hợp. Khác với tư duy vận hành truyền thống, doanh nghiệp lấy năng lực phục vụ khách hàng chuyên nghiệp làm nền tảng cốt lõi, từ đó mở rộng hệ sinh thái đa kênh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng cá nhân.

Tính đến giữa năm 2026, hiệu quả của chiến lược này được minh chứng qua cơ cấu doanh thu đạt trạng thái cân bằng: Khối khách hàng doanh nghiệp (B2B) đóng góp 51% tổng doanh thu và nhóm khách hàng hộ gia đình (B2C) chiếm 49%. Việc phục vụ đồng thời hơn 20.000 đối tác B2B, 2 triệu khách hàng cá nhân thông qua 21 trung tâm thương mại lớn cùng hệ thống 9 depot trung chuyển siêu tốc tại địa bàn du lịch và kinh tế trọng điểm như Đà Nẵng, Huế, Phan Thiết, Phú Quốc giúp MMVN khẳng định tính đúng đắn của mô hình bán buôn - bán lẻ tích hợp.

Khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng khá cân đối trong cơ cấu doanh thu của MMVN.

Sự thành công của mô hình kinh doanh này được nâng đỡ trực tiếp bởi chiến lược quan trọng hơn: Xây dựng và tái định nghĩa chuỗi cung ứng bền vững ngay từ vùng nguyên liệu. Nhận diện rõ rủi ro đứt gãy và chi phí trung gian cao của chuỗi phân phối truyền thống, MMVN hiện thực hóa chiến lược "From Farm to Fork" (Từ nông trại đến bàn ăn) bằng việc thiết lập mạng lưới 6 trạm trung chuyển nông sản, thủy sản và thịt tại vùng nguyên liệu chiến lược như Đà Lạt, Đồng Nai, Cần Thơ. Hệ thống này kết nối trực tiếp với hơn 10.000 hộ nông dân và hợp tác xã, đồng thời đồng hành kỹ thuật chuẩn hóa quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP.

Nhờ kiểm soát khép kín từ khâu sản xuất đến phân phối, hơn 90% sản lượng nông sản đưa vào hệ thống MMVN luôn đạt tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng. Việc rút ngắn khâu trung gian không chỉ giúp nâng cao giá trị kinh tế cho người sản xuất, tạo đầu ra ổn định cho nông dân địa phương, mà còn đảm bảo nguồn cung an toàn với giá cả cạnh tranh cho toàn hệ thống, bao gồm 1.500 nhà cung cấp và danh mục 20.000 SKU. Đặc biệt, tính bền vững của chuỗi cung ứng này còn vươn ra khỏi phạm vi nội địa khi MMVN tận dụng mạng lưới thương mại quốc tế của tập đoàn mẹ TCC và BJC làm cầu nối đưa nhiều nông sản, đặc sản OCOP của Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực.

MMVN tạo ra quy trình kiểm soát khép kín từ khâu sản xuất đến phân phối.

10 năm mang tên MM Mega Market Việt Nam trên hành trình 24 năm phát triển nền móng, doanh nghiệp không chỉ chứng minh tính hiệu quả của mô hình thương mại tích hợp mà còn khẳng định vai trò của nhà phân phối có trách nhiệm với chuỗi giá trị nội địa.

Bước sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, thông qua tích hợp sâu rộng hơn cùng hệ thống BJC Big C và nền tảng văn hóa doanh nghiệp 3C (Cultivate - Commitment - Challenge), MMVN đặt mục tiêu đẩy nhanh tốc độ mở rộng mạng lưới lên 54 trung tâm tại 26 tỉnh thành vào năm 2030, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng logistics và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

"Việc khẩn trương phát triển mô hình linh hoạt như depot, food service bên cạnh trung tâm thương mại supercenter thế hệ mới không chỉ là chiến lược mở rộng độ phủ của MM Mega Market Việt Nam. Đây là cam kết hành động của chúng tôi trong việc nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng cung ứng, mang giải pháp hậu cần chuyên nghiệp và thực phẩm an toàn chuẩn quốc tế đến gần hơn với từng địa phương, đối tác doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam", ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Điều hành MMVN, chia sẻ.