MM Mega Market giới thiệu giải pháp ATVSTP toàn diện cho căn tin

Công ty MMVN tổ chức hội thảo chuyên đề quy tụ đại diện cơ quan quản lý, trường học và đơn vị cung ứng suất ăn nhằm trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình do Công ty MM Mega Market Việt Nam (MMVN) triển khai nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất lượng, kết nối các chuỗi cung ứng và giới thiệu giải pháp toàn diện dành cho bếp ăn trường học.

Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TP.HCM; đại diện Hội Công nghệ cao TP.HCM; ban giám hiệu, hội phụ huynh của hơn 30 trường học từ khối mầm non đến trung học cơ sở cùng các đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đại diện MMVN chia sẻ về quy trình kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm từ nguồn của công ty.

Tại hội thảo, MMVN chia sẻ quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm được áp dụng xuyên suốt chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Không chỉ kiểm tra hồ sơ nhà cung cấp, MMVN trực tiếp giám sát từ vùng nguyên liệu, trang trại và cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn như VietGAP đến hệ thống thu mua, sơ chế, kho lạnh, vận chuyển và phân phối. Quy trình này nhằm đảm bảo chất lượng và độ an toàn của thực phẩm trước khi đến tay khách hàng.

Bên cạnh nguồn thực phẩm tươi sống được kiểm soát nghiêm ngặt, MMVN còn cung cấp giải pháp tổng thể dành cho bếp ăn trường học với danh mục sản phẩm đa dạng, chính sách giá ổn định và giải pháp truy xuất nguồn gốc. Doanh nghiệp sẵn sàng tích hợp nền tảng blockchain và mã QR nhằm tăng tính minh bạch, giúp nhà trường và phụ huynh dễ dàng theo dõi hành trình của thực phẩm từ vùng nguyên liệu đến bữa ăn của học sinh.

Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cũng giới thiệu chương trình “Tick xanh trách nhiệm” (TXTN) - sáng kiến do sở phát động nhằm khuyến khích doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch nguồn gốc hàng hóa và lan tỏa hệ sinh thái thực phẩm an toàn. Là một trong những đơn vị bán lẻ tích cực tham gia chương trình, MMVN hiện phối hợp đưa sản phẩm đạt chuẩn TXTN đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương TP.HCM.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Hùng ghi nhận MMVN là một trong những đơn vị tiên phong và tích cực hàng đầu tham gia TXTN, chung tay đưa sản phẩm đạt chuẩn đến gần hơn với người tiêu dùng qua kênh phân phối hiện đại. Đồng thời, đại diện Sở Công Thương cũng kỳ vọng MMVN tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt việc kết nối và đưa chuỗi thực phẩm an toàn, minh bạch này vào sâu trong môi trường trường học.

Đại diện các trường học tham dự cũng đánh giá cao quy trình quản lý chất lượng của MMVN. Bà Nguyễn Ngọc Sương Mai, Trưởng phòng Quản trị Suất ăn, Hệ thống Trường Quốc tế BRIS - KC - Pascal, cho biết quy trình kiểm soát chất lượng cùng hệ thống giao hàng lạnh của MM Mega Market giúp nhà trường yên tâm trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu phục vụ học sinh.

Đồng quan điểm, bà Võ Thị Thanh Chi, chuyên viên Phòng Vận hành, Hệ thống Giáo dục ROB, bày tỏ kỳ vọng việc ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần tăng tính minh bạch, tạo thêm niềm tin cho phụ huynh trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học.

MMVN có quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm được áp dụng xuyên suốt chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu cũng tham quan trực tiếp kho Food Service Distribution (FSD) Hiệp Phú để tìm hiểu quy trình vận hành chuỗi cung ứng lạnh của MMVN. Tại đây, khách mời được giới thiệu quy trình tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển thực phẩm theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, góp phần duy trì chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình phân phối.

An toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu trong quy trình kiểm soát hàng hóa của MMVN.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết: "Đối với MM Mega Market, an toàn thực phẩm không chỉ là tiêu chuẩn vận hành, mà còn là cam kết lâu dài đối với khách hàng và cộng đồng. Thông qua chuỗi hội thảo này, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng trường học trong việc xây dựng bếp ăn an toàn, minh bạch và bền vững, đồng thời kết nối các bên trong chuỗi cung ứng để cùng nâng cao chất lượng bữa ăn học đường".

Sau TP.HCM, MMVN dự kiến tiếp tục tổ chức hội thảo tương tự tại Hà Nội, Bình Dương và Đà Nẵng, đồng thời hoàn thiện giải pháp về sản phẩm, vận hành và truy xuất nguồn gốc nhằm đồng hành cùng các trường học, khách hàng doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái thực phẩm an toàn và bền vững.