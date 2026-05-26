MM Mega Market Vietnam - kiến tạo giải pháp để dẫn dắt thị trường B2B

Trong bối cảnh thị trường hàng hóa và chuỗi cung ứng biến động không ngừng, MM Mega Market Vietnam (MMVN) không còn dừng lại ở vai trò nhà bán buôn thuần túy.

Bằng việc kiến tạo hệ sinh thái cung ứng thông minh, MMVN dần trở thành đối tác chiến lược - người đứng sau sự vận hành trơn tru của hàng chục nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Giải pháp cung ứng toàn diện cho khách hàng

Thị trường B2B (Business to Business) vốn là "vùng chiến thuật" khắc nghiệt, nơi khách hàng không chỉ cần giá tốt mà còn đòi hỏi sự ổn định, minh bạch và tính ứng biến linh hoạt từ nhà cung cấp. MMVN trả lời bài toán này bằng hệ sinh thái "tất cả trong một", giải quyết nhu cầu đặc thù và nhiều yêu cầu - từ chất lượng hàng hóa, chất lượng dịch vụ và giá cả, cho đến khả năng cung ứng số lượng lớn trong thời gian ngắn của nhóm khách hàng chuyên nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực Horeca (Khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ẩm thực).

Điểm chạm đầu tiên là danh mục hàng hóa lớn cho thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), hàng gia dụng, trang thiết bị. Với khoảng 20.000-25.000 sản phẩm tại mỗi trung tâm và lên đến 40.000 sản phẩm trên MM Pro, nền tảng đặt hàng trực tuyến dành cho khách hàng B2B, MMVN đảm bảo doanh nghiệp chỉ cần một điểm dừng chân cho mọi nhu cầu.

Đến nay, danh mục khách hàng của MMVN là gần 20.000 đơn vị, trải rộng từ khách sạn nội địa đến thương hiệu quốc tế, chuỗi nhà hàng - buffet, quán cà phê, văn phòng, căn tin, trường học, caterer… trong đó có không ít thương hiệu hàng đầu như Melia, Marriott, Cửu Vân Long, Sun World, Highlands Coffee, Domino’s Pizza.

Bên cạnh quy mô, giá trị giúp MMVN tạo sự bứt phá là khả năng mang sản phẩm đặc sản vùng miền vào chuỗi cung ứng chuyên nghiệp. Thông qua mô hình “Farm to fork” (Từ nông trại đến bàn ăn), MMVN thu mua 60.000-80.000 tấn nông sản mỗi năm từ hơn 3.000 nông hộ, ưu tiên đơn vị đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP hoặc HACCP.

Đây là cách MMVN giải quyết bài toán: Thương mại hóa đặc sản mùa vụ ở quy mô lớn mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Lợi thế của MMVN tiếp tục được thể hiện dựa trên mạng lưới trạm thu mua, trung tâm phân phối và kho giao hàng rộng khắp toàn quốc. Sự kết hợp giữa nguồn cung tại gốc và hệ thống logistics hiện đại cho phép mọi sản phẩm trải qua quy trình kiểm soát chất lượng và đánh giá định kỳ, được truy xuất nguồn gốc minh bạch, đi thẳng từ vườn đến bếp ăn khách sạn 5 sao mà vẫn giữ độ tươi ngon, an toàn và vẫn giữ tính bản địa. Chính khả năng "chuyên nghiệp hóa đặc sản" trở thành yếu tố giúp nâng tầm giá trị thương hiệu và chất lượng món ăn cho các đơn vị kinh doanh ẩm thực.

Nỗ lực càng được củng cố khi vào tháng 3, MMVN chính thức khai trương depot Huế, nâng tổng số kho giao hàng chuyên biệt của công ty lên 9 điểm trên toàn quốc.

Việc MMVN đặt depot tại “thủ phủ du lịch” như Huế, Phan Thiết, Phú Quốc đến Thanh Hóa không chỉ là bài toán vận tải, mà còn là nỗ lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành Horeca, giúp kết nối nông sản địa phương vào hệ thống cung ứng tiêu chuẩn quốc tế. Sự tích hợp của hệ thống logistics giúp đảm bảo thời gian từ trang trại đến doanh nghiệp trong 12-24 tiếng với hiệu suất giao hàng đúng hạn trên 95%.

Hệ sinh thái số thông minh

Là đơn vị bán buôn bán lẻ tiên phong tại Việt Nam, MMVN cố gắng cải thiện, đổi mới mô hình dịch vụ, cũng như bắt tay cùng đối tác sản xuất để mang đến trải nghiệm tốt nhất.

Điểm sáng trong hành trình này là sự ra mắt của nền tảng đặt hàng MM Pro vào năm 2022. Sau hơn 3 năm không ngừng cải tiến, MM Pro thoát ly khỏi hình ảnh trang web đặt hàng đơn thuần để trở thành “trợ lý số” thông minh, cho phép API trực tiếp với nhà cung cấp và khách hàng, giúp đồng bộ dữ liệu, lịch sử giao dịch và hành vi tiêu dùng.

Tại đây, mỗi doanh nghiệp được thiết lập không gian quản trị riêng với chính sách giá cá nhân hóa cho hơn 40.000 sản phẩm, cho phép tra cứu và xử lý hơn 50.000 đơn hàng mỗi tháng một cách mượt mà trên đa thiết bị.

Hiệu quả của nền tảng được minh chứng bằng con số tăng trưởng bứt phá: Doanh số trong những năm đầu tiên tăng hơn 80% và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dương trong giai đoạn năm 2025 đến đầu năm 2026. Lượng đơn hàng cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục gần 100% vào năm 2024.

Hiện nay, MM Pro trở thành nền tảng thương mại điện tử B2B của hơn 4.400 khách hàng thường xuyên mỗi tháng. Đặc biệt, con số gần 90% khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ là bảo chứng cho giá trị mà MM Pro mang lại.

Lý giải mục tiêu đầu tư vào công nghệ để tối ưu toàn bộ chuỗi cung ứng của MMVN, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc điều hành, cho biết: “Công nghệ đang trở thành ‘xương sống’ của hoạt động bán lẻ. Tầm nhìn của chúng tôi không dừng ở việc số hóa kênh bán hàng mà hướng đến Retail Tech - ứng dụng công cụ và giải pháp công nghệ vào hoạt động kinh doanh bán lẻ. Mục tiêu chính là tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, thu thập thông tin chi tiết và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng”.

Sau thành công của MM Pro, MMVN tiếp tục bắt tay chiến lược với nền tảng logistics hàng đầu thế giới FarEye để số hóa hoàn thiện quy trình giao hàng chặng cuối (Last mile delivery). Giải pháp này cho phép doanh nghiệp theo dõi lộ trình đơn hàng theo thời gian thực với độ chính xác cao, từ đó chủ động tối ưu hóa nguồn lực nhân sự và kho bãi tại điểm nhận. Nhà quản lý không còn phải chờ đợi thụ động, mà có thể điều phối vận hành bếp ăn hoặc kho hàng chính xác dựa trên lộ trình thực tế của đơn hàng.

Từ nền tảng hạ tầng vững chắc, MMVN từng bước thay đổi bức tranh vận hành của doanh nghiệp. Thay vì cần 4-5 nhân sự thu mua và loạt người trực nhận hàng như trước đây, giải pháp của MMVN giúp doanh nghiệp tinh gọn đội ngũ còn 2-3 người để kiểm soát quy trình. Kết hợp cùng cơ chế quản lý công nợ linh hoạt, hệ sinh thái số của MMVN không chỉ tối ưu hóa chi phí nhân sự, mà còn đảm bảo tính minh bạch về hóa đơn, chứng từ và chứng chỉ an toàn thực phẩm, mang lại sự an tâm cho đối tác.

Giải pháp "may đo" đồng hành cùng đối tác

Trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu, MMVN không chọn đứng yên mà chủ động "may đo" giải pháp cho từng thách thức của khách hàng thông qua tư duy “tailor made”, trở thành nhà tư vấn giải pháp để tối ưu chi phí trên từng sản phẩm.

Công ty cho biết sẽ "chia lửa" cùng căn tin trường học hay khu công nghiệp bằng đề xuất nhóm sản phẩm kinh tế nhất mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, triển khai dịch vụ sơ chế sẵn tại trung tâm phân phối đạt chuẩn, giúp khách hàng tiết kiệm diện tích và nhân công, đề xuất nhóm bao bì phân hủy sinh học cho doanh nghiệp quan tâm đến phát triển bền vững.

Khi áp lực về giá từ nhà cung cấp và vận tải lớn hơn, giải pháp như giữ giá ổn định theo kỳ hạn và chương trình "Buy more - save more" trở thành đề xuất thiết thực giúp doanh nghiệp ổn định chi phí vận hành.

Theo đại diện MMVN, bằng cách phân tích xu hướng tiêu dùng và du lịch để điều chỉnh danh mục hàng hóa tiềm năng, thương hiệu không chỉ bán hàng mà còn bán sự an tâm. Tinh thần sẵn sàng chuyển mình, kết hợp giữa quy mô của chuyên gia trong ngành và sự tinh tế của người đồng hành giúp MMVN thành đơn vị cung ứng tiềm năng, giúp doanh nghiệp Việt bứt phá trong thị trường nhiều biến động.

“Đây cũng là nền tảng để MMVN tiến tới mục tiêu tham vọng: Nâng tỷ trọng doanh thu B2B lên 60% vào năm 2030, khẳng định vị thế hàng đầu trong phân khúc bán buôn đa kênh tại Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh.