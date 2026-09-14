MM Mega Market đưa thực phẩm tươi ngon giá sỉ đến người tiêu dùng

Phát huy thế mạnh chuỗi cung ứng khép kín, MM Mega Market Việt Nam (MMVN) giới thiệu hai chương trình chiến lược "Giá sỉ" và "Khóa giá bình ổn" trên 22 trung tâm toàn quốc.

Bằng việc mang đến nguồn thực phẩm đạt chuẩn với mức giá sỉ từ trang trại đến bàn ăn, nhà bán lẻ kỳ vọng san sẻ áp lực chi tiêu thiết thực cùng người tiêu dùng.

Trong bối cảnh áp lực sinh hoạt phí vẫn là mối bận tâm hàng đầu của gia đình lẫn khách hàng kinh doanh vừa và nhỏ, hai chiến dịch trọng điểm về giá của MMVN được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu thực phẩm tươi sống hàng ngày và danh mục hàng hóa thiết yếu dài hạn.

Chương trình “Giá sỉ” và “Khóa giá bình ổn” được MMVN triển khai đồng loạt trên 22 trung tâm toàn quốc, giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn khi mua sắm.

Đối với nhóm hàng tươi sống - mối quan tâm hàng đầu nhưng cũng là nguồn chi phí dễ biến động nhất trong bữa cơm gia đình - chương trình "Giá sỉ" được tối ưu cho 30 mặt hàng có tần suất tiêu dùng cao. Danh mục quy tụ đầy đủ nguyên liệu thân quen: Từ các loại thịt sạch như ba rọi heo, đùi bít tết bò, nạc bò xay, đùi tỏi gà; thủy hải sản dồi dào như cá điêu hồng, cá lóc, cá thu, tôm thẻ, đùi ếch đến các loại rau củ trái cây tươi mới như bắp cải trắng, cải thảo, cà chua, cà rốt, dưa leo, khoai lang và dưa hấu.

Nhằm mang lại mức giá tiết kiệm tối ưu cho người tiêu dùng, MMVN chủ động bám sát nhịp đập thị trường và tối ưu hóa chuỗi cung ứng hàng tuần, đảm bảo mỗi sản phẩm khi lên kệ luôn giữ vững mức giá cạnh tranh hàng đầu.

30 sản phẩm tươi sống và 300 sản phẩm thiết yếu được MMVN lựa chọn tham gia chương trình.

Song hành cùng bài toán chi phí, thông điệp "Giá tốt mỗi ngày - Tin cậy dài lâu" được bảo chứng bằng quy trình kiểm soát khắt khe. Trong đó, chứng nhận "Tick xanh trách nhiệm" trên từng mặt hàng rau củ quả là lời khẳng định rõ nét giúp người nội trợ xóa tan định kiến giá rẻ đi kèm chất lượng thấp, vững tâm mang đến những bữa ăn an lành cho cả gia đình.

Song song đó, chương trình "Khóa giá bình ổn" tiếp tục mang đến giải pháp bảo vệ ngân sách dài hạn cho hộ gia đình và bếp ăn kinh doanh.

Danh mục khóa giá áp dụng cho 300 sản phẩm thiết yếu thuộc 11 ngành hàng từ thực phẩm khô, gia vị, đồ uống đến hóa phẩm gia dụng. Thông qua chiến lược dài hạn cùng các nhà cung cấp lớn, MMVN chủ động nguồn hàng dự trữ và giữ cố định mức giá niêm yết trong suốt thời gian cam kết, giúp người tiêu dùng chủ động lên kế hoạch tài chính mà không lo ngại những đợt trượt giá bất ngờ ngoài thị trường.

Nguồn thực phẩm tươi ngon đạt chuẩn với mức giá sỉ từ trang trại đến bàn ăn giúp người tiêu dùng an tâm khi mua sắm.

Toàn bộ sản phẩm nằm trong hai chiến dịch này hiện được trưng bày tại khu vực nổi bật, gắn nhãn nhận diện đồng bộ tại 22 trung tâm MMVN trên toàn quốc cũng như trên kênh mua sắm trực tuyến.

Khẳng định về ý nghĩa chiến lược của chương trình, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Điều hành MMVN, cho biết: "Vốn là chương trình gắn liền với năng lực cốt lõi và thế mạnh bán buôn lâu đời của MMVN, 'Giá sỉ' và 'Khóa giá bình ổn' trong nhiều năm qua đã chứng minh hiệu quả rõ nét khi trực tiếp chia sẻ áp lực lạm phát, tạo sức bật bình ổn thị trường và mang lại giá trị tiết kiệm thực chất cho hàng triệu giỏ hàng. Sự trở lại lần này tiếp tục khẳng định cam kết của MMVN trong việc xây dựng niềm tin dài hạn về giá dựa trên nền tảng chuỗi cung ứng khép kín minh bạch và nguồn hàng trách nhiệm, thay vì chỉ là những đợt kích cầu ngắn hạn".