MM Mega Market bình ổn nguồn cung thịt heo, ưu đãi dịp cận Tết

Nhằm kích cầu mua sắm cận Tết, MM Mega Market Việt Nam triển khai chương trình quảng bá thịt heo với ưu đãi lên đến 30%, mang đến lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng.

Cận Tết luôn là thời điểm thị trường thực phẩm bước vào giai đoạn “chạy đua”, khi nhu cầu tăng nhanh trong lúc nguồn cung chịu nhiều áp lực. Giữa bối cảnh đó, việc duy trì dòng hàng ổn định, minh bạch về chất lượng và giá cả trở thành yếu tố then chốt để người tiêu dùng yên tâm mua sắm cho mùa Tết.

Đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá

Trong giai đoạn cận Tết, thị trường thịt heo đối mặt nhiều biến động khi giá heo hơi tăng mạnh tại nhiều địa phương, trong khi nguồn cung khan hiếm. Trước bối cảnh này, MM Mega Market Việt Nam (MMVN) triển khai chương trình quảng bá sản phẩm thịt heo, diễn ra từ 7/2 đến 16/2, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và mang đến mức giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Cụ thể, sản phẩm thịt heo tươi sống và đông lạnh nhập khẩu hưởng ưu đãi từ 15% đến 30%. Tổng sản lượng dự kiến lên đến 70 tấn, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng và kinh doanh. Thịt vai heo tươi giảm 20% với giá 109.000-119.000 đồng/kg, nạc heo xay tươi ưu đãi 20% với giá 109.000 đồng/kg. Ngoài ra, mặt hàng sườn non heo đông lạnh nhập khẩu giảm 25%, giá 99.000 đồng/kg, ba chỉ heo tươi và nạc dăm heo tươi cùng ưu đãi 15%, giá lần lượt 159.000 đồng/kg và 149.000 đồng/kg. Nhiều mặt hàng đông lạnh nhập khẩu khác như nạc vai, bắp heo, sườn sụn, tim heo… có mức giảm sâu đến 30%, giá từ 45.000 đồng/kg đến 99.000 đồng/kg.

MMVN sở hữu chuỗi cung ứng thịt heo theo mô hình từ trang trại đến bàn ăn, đảm bảo nguồn cung lẫn chất lượng.

Sở hữu lợi thế từ nền tảng chuỗi cung ứng khép kín từ trang trại đến bàn ăn, MMVN duy trì nguồn cung thịt heo ổn định, liên tục. Mang nhãn hiệu riêng We Are Fresh, sản phẩm thịt heo tươi sống được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguồn cung, giết mổ, vận chuyển đến bảo quản tại điểm bán, đảm bảo độ tươi, an toàn thực phẩm và chất lượng đồng đều mỗi ngày. Hệ thống kho vận và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế giúp MMVN giữ trọn độ tươi của sản phẩm cả trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Ngoài ra, khâu kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc cũng được triển khai chặt chẽ, rõ ràng.

Đẩy mạnh hàng đặc sản địa phương và quà biếu Tết

Đáp ứng xu hướng tiêu dùng ưu tiên giá trị truyền thống, MMVN tập trung giới thiệu nhiều sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đặc trưng cho mùa Tết như củ kiệu chua ngọt, dưa món, tai heo ngâm chua, mắm cà pháo, bánh chưng… cùng bánh kẹo, mứt Tết như bánh sữa, bánh đậu xanh Rồng Vàng, bánh pía kim sa, mứt lạc…

Đặc sản Việt Nam được khách hàng ưu tiên lựa chọn trong dịp Tết Bính Ngọ.

Bên cạnh đó, MMVN giới thiệu đa dạng sản phẩm ăn vặt như khô cá chỉ vàng, khô mực, khô cá đù, khô cá lóc, tôm tích, đầu mực ép bánh tráng với nhiều chương trình ưu đãi, mức giảm giá đến hơn 30%, thu hút đông đảo khách hàng.

Các loại trái cây đặc sản vùng miền như dừa, mãng cầu, đu đủ, khóm đỏ Tiền Giang, bưởi da xanh Bến Tre, dưa hấu Hắc Mỹ Nhân Long An, dưa Huỳnh Long Đồng Nai, vú sữa Vĩnh Long, phật thủ Sơn La, bưởi Diễn Phú Thọ… đã tuyển chọn kỹ lưỡng về chất lượng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Sản phẩm trái cây Việt Nam được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà Tết.

Điểm khác biệt trong mùa Tết năm nay là bên cạnh mặt hàng được bán theo kg, trái cây như bưởi da xanh, dưa lưới mật, xoài cát Chu, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa hoàng kim được đầu tư thiết kế và đóng gói trong thùng, hộp quà Tết đẹp mắt, sang trọng. Mức giá vào khoảng 119.000-269.000 đồng/hộp.

Từ 10/2 đến 15/2, hệ thống MM Mega Market tăng cường thời gian hoạt động, nhiều trung tâm kéo dài giờ mở cửa đến 23h hoặc 24h. Riêng MM Mega Market An Phú (TP.HCM) hoạt động 24/24. Riêng ngày 15/2, toàn hệ thống phục vụ khách hàng đến 12h trưa, sau đó tạm ngừng hoạt động để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết. Toàn bộ hệ thống MM Mega Market hoạt động trở lại bình thường từ ngày 20/2.