Miu Lê, Nam Vlog gây bàn tán

  • Thứ bảy, 6/9/2025 10:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Miu Lê và Nam Vlog được dân mạng phát hiện bỏ theo dõi nhau trên trang cá nhân. Hành động của 2 người khiến khán giả bàn tán.

Mới đây, Miu Lê và Nam Vlog được phát hiện bỏ theo dõi nhau trên Instagram làm dấy lên nghi vấn chia tay. Khi tìm kiếm danh sách theo dõi của Miu Lê và Nam Vlog, khán giả phát hiện cả hai đã không còn theo dõi đối phương. Tuy nhiên bên cạnh nghi vấn chia tay, không ít khán giả cho rằng có thể là nguyên nhân khác. Cả Miu Lê và Nam Vlog chưa lên tiếng về vấn đề này.

Thời gian qua, hai người liên tục lộ dấu hiệu hẹn hò nhưng họ giữ im lặng, không xác nhận chuyện tình cảm. Đầu tháng 8, Miu Lê và Nam Vlog được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Trong hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, cả hai đều diện trang phục giản dị và đeo kính râm. Đáng chú ý, nữ ca sĩ chủ động khoác tay Nam Vlog. Hai người không lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng cũng không che giấu. Họ thoải mái xuất hiện cùng nhau ở nhiều nơi hoặc thể hiện tình cảm với đối phương trên mạng xã hội.

Hồi tháng 6, khi được hỏi bao giờ lấy chồng, Miu Lê trả lời: "Chắc là sang năm". “Hồi trước, mình chưa gặp được người để muốn cưới. Lúc đó tôi chỉ muốn yêu thôi chứ không nghĩ đến việc sẽ cưới. Nhưng đúng người Miu sẽ cưới. Khi nào cưới tôi sẽ công bố chứ không báo trước đâu nhé”, nữ ca sĩ nói.

Miu Le hen ho anh 1Miu Le hen ho anh 2

Nam Vlog và Miu Lê lại gây bàn tán chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV.

Miu Lê từng đăng ảnh nắm tay một chàng trai. Nhưng tấm ảnh chụp từ phía sau nên danh tính chàng trai được giấu kín. Cùng thời điểm, Nam Vlog cũng đăng ảnh nắm tay một cô gái với góc chụp tương tự Miu Lê. Cô gái trong tấm ảnh của Nam Vlog tóc ngắn và có vóc dáng giống Miu Lê.

Nam Vlog cũng từng công khai khen Miu Lê khi xem tiết mục của cô ở Em xinh "say hi": “Xinh gái quá” hay “Xinh dữ luôn”. Điều đó càng khiến người hâm mộ chắc chắn Nam Vlog và Miu Lê đang hẹn hò.

Miu Lê thậm chí từng thêm Nam Vlog vào broadcast riêng trên Instagram. Kênh thông báo này của Miu Lê vốn chỉ có 2 người bạn thân thiết là Tiên Tiên và Ali Hoàng Dương. Việc Miu Lê thêm Nam Vlog vào kênh thông báo được cho là ngầm xác nhận chuyện hẹn hò. Khi vào kênh, Nam Vlog cũng nhắn: "Chào Angel".

  • Lê Ánh Nhật

    Lê Ánh Nhật

    Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên. Cô được công chúng lần đầu biết đến khi tham gia bộ phim "Những thiên thần áo trắng", sau đó bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Năm 2015, Miu Lê tỏa sáng với vai chính trong bộ phim điện ảnh "Em là bà nội của anh", đánh dấu bước tiến mới trên con đường sự nghiệp diễn xuất của mình.

    Bạn có biết: Nghệ danh Miu Lê được ghép từ tên vai diễn July Miu trong phim "Những thiên thần áo trắng" và họ của cô.

    • Ngày sinh: 05/07/1991
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Em nhớ anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Mình yêu từ bao giờ, Yêu một người có lẽ,...
    • Phim tiêu biểu: Nhà có năm nàng tiên, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng 2,...

