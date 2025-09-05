MC Thảo Vân thăm NSND Công Lý

Theo chia sẻ của chị Ngọc Hà, vợ Công Lý, sức khỏe nghệ sĩ đã ổn định. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh không bị tiểu đường, không mỡ nên gia đình hiện rất yên tâm. Ngọc Hà cũng cho biết thêm trong những ngày Công Lý nằm viện, nhiều đồng nghiệp đã tới thăm. Kèm theo bài đăng là hình ảnh MC Thảo Vân cùng một số bạn bè vào viện hỏi thăm sức khỏe Công Lý.
“Tôi cảm ơn cả nhà đã quan tâm, thăm hỏi. Thực sự những lúc như thế này là lúc yếu lòng, nhưng mọi người yêu thương, động viên là nguồn hạnh phúc vô cùng lớn”, Ngọc Hà kể.
|
MC Thảo Vân cùng bạn bè vào viện thăm sức khỏe Công Lý. Ảnh: FBNV.
NSND Công Lý đau bụng dữ dội và phải đi cấp cứu từ 23/8. Thời điểm đó, chị Ngọc Hà đang công tác tại Hàn Quốc và lập tức bay về để chăm sóc chồng. Theo chị Ngọc Hà, Công Lý đang trong thời gian hồi phục sức khỏe.
NSND Công Lý và Ngọc Hà tổ chức lễ cưới vào tháng 1/2020. Công Lý bị ngã tại nhà riêng vào tháng 7/2021, dẫn đến đột quỵ và phải nhập viện điều trị dài ngày. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc ông xã. Ngọc Hà cũng có mối quan hệ tốt với vợ cũ và các con riêng của chồng. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng cô vẫn chia sẻ hình ảnh các con đến thăm NSND Công Lý tại nhà.
Công Lý và MC Thảo Vân có một cậu con trai là Gia Bảo (tên thân mật là Tít), sinh năm 2005. Dù ly hôn, Thảo Vân và Công Lý vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc Gia Bảo. Thảo Vân từng chia sẻ cô và Công Lý luôn đặt lợi ích của con trai lên hàng đầu, giúp Gia Bảo lớn lên trong môi trường yêu thương, không bị ảnh hưởng bởi chuyện ly hôn của bố mẹ.
