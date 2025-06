Trong livestage đầu tiên của chương trình, giọng ca “Yêu một người có lẽ” bất ngờ bị trật chân khi đang nhảy. Chấn thương của nữ ca sĩ khiến đồng đội lo lắng.

Hôm 13/6, fanpage Em xinh say hi đăng tải một đoạn clip hậu trường, cho thấy Miu Lê bị chấn thương ở livestage đầu tiên. Nữ ca sĩ trong lúc biểu diễn bất ngờ ngã xuống sàn. Giọng ca Yêu một người có lẽ gây lo lắng khi tỏ ra đau đớn, nằm co ro trên sân khấu. Cô cho biết đã bị trật cổ chân.

Ngay lập tức, các đồng đội và ê-kíp chương trình đã tiến lại hỏi thăm tình hình của Miu Lê. Vũ Thảo My nhờ các vũ công đứng vây xung quanh, che chắn cho đàn chị. Sự cố khiến các khán giả tại trường quay xôn xao. Sau đó, ban tổ chức đã lên tiếng trấn an khán giả. Phía trong phòng chờ, dàn em xinh cũng tỏ ra lo lắng khi nghe thấy tiếng Miu Lê hét. Danmy tiết lộ cô nàng đã bị sốt trước khi ra sân khấu trình diễn.

Nữ ca sĩ sau đó được dìu về trong hậu trường để nghỉ ngơi, được đồng đội chườm đá, xoa bóp chân. “Đang nhảy rồi tự dưng em thấy trước mắt trắng xóa luôn. Rồi em té xuống lúc nào cũng không biết”, cô chia sẻ. Mặc dù bị chấn thương, Miu Lê vẫn tỏ ra vui vẻ, liên tục trấn an đồng đội. Cô cũng từ chối đi bệnh viện khám mà muốn nghỉ ngơi tạm thời để lấy lại sức và tiếp tục ghi hình.

Miu Lê được đồng đội chăm sóc sau khi gặp chấn thương.

Đoạn clip sau khi được hé lộ thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của Miu Lê.

Trước sự quan tâm của khán giả, Miu Lê mới đây lên tiếng: “Nhờ coi clip mới thấy được tình cảm các chị em dành cho mình. Vì lúc té xuống đau quá Miu không nhận thức được những gì diễn ra xung quanh, chỉ biết nằm ôm chân xong xây xẩm mặt mày. Nay thấy được sự lo lắng quan tâm của các chị em, lặng người đi 5 phút vì hạnh phúc và biết ơn tình cảm của mọi người”.

Tại livestage đầu tiên, Miu Lê cùng Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ và Orange trình diễn ca khúc Đồng Dao Xinh Gái. Màn thể hiện thu hút sự chú ý nhờ concept lạ mắt, độc đáo.