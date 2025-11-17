Mitoma gây chú ý khi xuất hiện cùng vợ

Dù kết hôn từ năm 2023, rất ít người biết danh tính và ngoại hình vợ của Kaoru Mitoma.

Mitoma cùng vợ đến xem trận đấu của đội nữ Brighton cuối tuần qua.

Theo Japan Times, Mitoma được bắt gặp đi cùng vợ đến xem trận đấu của đội nữ Brighton cuối tuần qua. Đây là lần hiếm hoi anh xuất hiện trước công chúng cùng vợ, kể từ khi tiền đạo này bắt đầu nổi tiếng tại Anh.

Được biết, Mitoma kết hôn từ năm 2022, và cho đến khi anh đăng bài kỷ niệm 3 năm ngày cưới hồi tháng 6, nhiều người hâm mộ mới biết cầu thủ đã kết hôn.

Một số nguồn tin từ Nhật Bản cho biết Mitoma và vợ quen nhau từ thời anh còn theo học tại Đại học Tsukuba, nơi chắp cánh cho cầu thủ phát triển sự nghiệp trước khi bước vào bóng đá chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, chưa bao giờ phía Mitoma hay đại diện của anh xác nhận về "nửa kia". Hiện tại, vợ Mitoma chủ yếu đóng vai trò hậu phương cho tiền đạo này. Cô cũng chuyển sang Brighton sinh sống từ nhiều năm trước.

Ảnh cưới hiếm hoi của Mitoma được công chúng biết đến.

Sự kín tiếng của Mitoma có thể là cách anh bảo vệ gia đình khỏi sự soi mói của truyền thông, một điều khá phổ biến đối với các cầu thủ Nhật Bản.

Dù không xuất hiện công khai, người phụ nữ đứng sau Mitoma được tiết lộ vẫn là nguồn cảm hứng thầm lặng, giúp anh vượt qua những áp lực từ chấn thương và kỳ vọng tại một giải đấu khắc nghiệt như Premier League.

Mùa này, Mitoma vẫn thường xuyên đá chính cho Brighton nhưng không còn bùng nổ như trước. Anh mới có 1 bàn và 1 kiến tạo sau 6 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh. Người hâm mộ kỳ vọng tuyển thủ Nhật Bản sẽ bùng nổ hơn trong thời gian tới.