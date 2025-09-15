MisThy xin lỗi

Gây bàn tán vì nhấn thích bài viết nói xấu một nam rapper, MisThy mới đây lên tiếng giải thích và xin lỗi.

Mới đây, MisThy gây bàn tán khi nhấn thích một bài đăng có nội dung nói xấu rapper N. Sau đó, MisThy lên tiếng đính chính cô vô tình ấn thích bài đăng chứ không có ý ghét bỏ nam rapper.

Cô cho biết đã nhắn tin giải thích với rapper N. MisThy mong cộng đồng mạng dừng bàn tán để khép lại sự việc.

MisThy lên tiếng về hành động gây bàn tán. Ảnh: FBNV.

“Thật sự xin lỗi mọi người về việc ‘trượt tay’ của mình. Tôi bỏ like liền sau đó nhưng nền tảng cứ lưu lại mãi. Xin lỗi tất cả ai liên quan, nếu cái like đó của tôi làm ảnh hưởng. Thật sự không có ai dốt nát, đi công khai like một cái gì đó tiêu cực đâu. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Do tôi hay lướt Threads bằng tay trái mà nó ngay nút tim. Lần này là do tôi bất cẩn”, MisThy giải thích.

Sau bài đăng của MisThy, nhiều ý kiến bày tỏ đồng cảm vì từng mắc lỗi tương tự khi dùng mạng xã hội.

MisThy sinh năm 1995, tên thật Lê Thy Ngọc, là một nữ streamer, YouTuber nổi tiếng, có lượng theo dõi lớn. Năm 2024, MisThy tham gia Chị đẹp đạp gió. Không quá nổi trội về tài năng âm nhạc, trình diễn nhưng MisThy vẫn tiến sâu, thậm chí từng dẫn đầu lượt bình chọn. Do đó, trong suốt quá trình tham gia chương trình, MisThy gây tranh cãi.

Cô là một trong 10 cái tên vào nhóm nhạc Đạp gió, bên cạnh Minh Hằng, Kiều Anh, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, Mie, Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm, Minh Tuyết.