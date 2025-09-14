Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Minamino làm nên lịch sử ở Monaco

  Chủ nhật, 14/9/2025 07:55 (GMT+7)
Tiền đạo người Nhật Bản, Takumi Minamino, ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Ligue 1 trong màu áo Monaco sau chiến thắng 2-1 trước Auxerre.

Minamino tỏa sáng trước Auxerre.

Tại vòng 4 Ligue 1 rạng sáng 14/9, Minamino mở tỷ số cho Monaco ở phút 45+2 trên sân của Auxerre. Đây cũng là bàn thứ hai trong hai trận liên tiếp của chân sút châu Á tại Ligue 1, sau pha lập công vào lưới Strasbourg hôm 31/8.

Với bàn thắng này, Minamino đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Nhật Bản ghi nhiều bàn nhất tại Ligue 1 (18 bàn). Trước đó, cựu sao Liverpool cũng đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại Champions League nếu chỉ tính các cầu thủ Nhật Bản (5 bàn).

Trước Auxerre, Minamino được Sofascore chấm 7,5 điểm, cao thứ nhì bên phía Monaco. Anh có 50 lần chạm bóng, chuyền chính xác 79% và thực hiện thành công một pha qua người.

Ở mùa giải 2024/25, Minamino ghi 9 bàn sau 43 trận cho Monaco, góp công giúp đội bóng giành vé dự Champions League. Sau quãng thời gian mờ nhạt tại Liverpool do không được trọng dụng dưới thời HLV Jurgen Klopp, Minamino tìm lại sự ổn định khi chuyển sang Ligue 1 năm 2022.

Tại Monaco, anh nhanh chóng chiếm suất đá chính và trở thành trụ cột. Minamino cũng đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại CLB (hơn 4 triệu euro/năm) sau khi gia hạn hợp đồng đến năm 2027.

