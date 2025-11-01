Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Min đáp trả khi bị hỏi 'đẻ chưa'

  • Thứ bảy, 1/11/2025 21:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khi nhận bình luận hỏi về việc sinh con, Min để lại tấm hình chụp 2 chú mèo kèm theo phản hồi được cho là thẳng thắn phủ nhận tin đồn.

Mới đây, Min có động thái phản hồi thông tin sinh con thông qua trang cá nhân. Cụ thể, một tài khoản bình luận dưới bài viết mới của cô: “Min đẻ chưa nhỉ”. Phía dưới, Min hài hước đáp: “Đẻ rồi bạn, một đứa lông cam, một đứa lông xám”. Kèm theo bình luận là hình ảnh chụp 2 chú mèo. Động thái của Min được cho là thẳng thắn phủ nhận chuyện đã có em bé.

Min vừa qua trở lại với album mới mang tên Dear Min. Dự án đánh dấu sự trở lại của Min sau thời gian dài im ắng.

Min sinh con anh 1

Min vừa trở lại đường đua âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Suốt năm 2024, cô không có bất cứ sản phẩm âm nhạc nào. Thời điểm đó, nữ ca sĩ thậm chí khóa trang cá nhân. Điều đó làm dấy lên nhiều đồn đoán, nghi vấn xoay chuyện riêng tư của Min.

Trước đó, nữ ca sĩ vướng tin hẹn hò rapper 16 Tyhp. Cả hai quen nhau qua sân khấu Rap Việt sau đó lộ nhiều bằng chứng hẹn hò. Cả hai được cho là mặc đồ đôi, đi du lịch cùng nhau, thậm chí vướng nghi vấn sống chung. Tới giữa năm 2022, hai người được cho là đã chia tay vì bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Giữa năm 2024, Min bất đắc dĩ bị réo tên trong trận beef giữa Thành Draw và 16 Tyhp. Cụ thể, ở bản rap diss DUNGDAY?!, Thành Draw tung ra nhiều thông tin đời tư liên quan đến 16 Typh, khiến dân mạng đặt nghi vấn phải chăng 16 Typh từng không có trách nhiệm với người cũ. Min vốn vướng tin hẹn hò 16 Typh suốt thời gian dài nên nữ ca sĩ vô tình bị nhắc tên trong vụ việc.

Sau đó, 16 Typh phải nhanh chóng lên tiếng và đề nghị chấm dứt ngay cuộc chiến trước khi hệ quả của nó đi quá xa. Thành Draw cũng xin lỗi vì để ảnh hưởng những người không liên quan.

