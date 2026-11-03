Mike Tyson từng muốn bỏ cuộc trước khi vô địch thế giới

Trước khi thống trị quyền Anh hạng nặng, Mike Tyson từng muốn bỏ cuộc giữa trận đấu và hai lần thất bại trước Henry Tillman ở vòng tuyển chọn Olympic 1984.

Tháng 9/1980, Mike Tyson rời trường giáo dưỡng Tryon để chuyển đến sống cùng HLV Cus D'Amato tại Catskill, New York. Ở tuổi 14, cậu bắt đầu tập luyện để trở thành võ sĩ chuyên nghiệp.

Trong tự truyện Undisputed Truth (Sự thật trần trụi), Tyson kể rằng D'Amato tin ông có thể sớm giành đai hạng nặng thế giới. Vị HLV đồng thời yêu cầu học trò biết phòng thủ, kiểm soát nỗi sợ và duy trì sự tập trung khi gặp khó khăn trên võ đài.

Trận đấu khiến Tyson muốn bỏ cuộc

Tại Catskill, Tyson vừa học văn hóa vừa dành nhiều giờ mỗi ngày để chạy bộ, tập bao cát, né đòn và đấu tập. D'Amato rèn cho học trò lối đánh peek-a-boo, với hai tay giữ cao trước mặt, đầu liên tục di chuyển để tránh đòn, sau đó áp sát tung những cú móc uy lực.

Cao khoảng 1,78 m, Tyson thường gặp bất lợi về chiều cao trước các võ sĩ hạng nặng. Vì vậy, D'Amato đặc biệt chú trọng tốc độ, khả năng thu hẹp khoảng cách và những pha phản công ở cự ly gần.

Trợ lý Teddy Atlas trực tiếp hướng dẫn Tyson trong giai đoạn đầu. Những trận đấu tập không chính thức, thường gọi là smokers, giúp cậu làm quen với đối thủ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, Tyson chưa thực sự biết cách ứng phó khi gặp những võ sĩ chịu đòn tốt và có khả năng phản công.

Lối đánh peek-a-boo giúp Tyson tận dụng tốc độ, khả năng né đòn và sức mạnh ở cự ly gần.

Ngày 27/5/1981, Tyson gặp Billy O'Rourke tại Scranton, Pennsylvania. Đối thủ 17 tuổi, cao hơn cậu khoảng 10 cm và có nhiều kinh nghiệm thi đấu nghiệp dư. Theo nhà báo Mark Kriegel, Tyson nhập cuộc quyết liệt, liên tục tung những cú đấm mạnh và đánh ngã O'Rourke trong hiệp đầu. Tuy nhiên, đối thủ vẫn đứng dậy, chống trả và buộc Tyson phải thi đấu với cường độ cao hơn dự tính.

Sang hiệp hai, Tyson bắt đầu xuống sức, than đau tay và nói với Atlas rằng mình không muốn tiếp tục. Người trợ lý phải liên tục động viên, thuyết phục học trò trở lại võ đài.

Tyson cuối cùng thắng điểm không đồng thuận sau ba hiệp, nhưng màn trình diễn bộc lộ hạn chế về thể lực và tâm lý. O'Rourke về sau không đồng tình với một số tình tiết Tyson và Atlas kể lại, đặc biệt về số lần bị đánh ngã.

Dù vậy, trận đấu giúp Tyson hiểu rằng sức mạnh không đủ để bảo đảm chiến thắng. Khi đối phương có khả năng chịu đòn và duy trì sức ép, võ sĩ phải biết phân phối thể lực, kiểm soát nhịp độ và giữ bình tĩnh.

Hai lần thất bại khiến giấc mơ Olympic tan vỡ

Sau trận gặp O'Rourke, Tyson tiến bộ nhanh chóng. Năm 1981, cậu giành chức vô địch Junior Olympics hạng nặng sau khi vượt qua Jesus Esparza, Randy Wesley và Joe Cortez. Một năm sau, Tyson tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu với 4 chiến thắng.

Tuy nhiên, Tyson không bất bại. Năm 1982, cậu thua Al Evans tại giải vô địch nghiệp dư Mỹ. Một năm sau, Tyson lọt vào chung kết National Golden Gloves nhưng thất bại trước Craig Payne. Những trận thua buộc Tyson cải thiện kỹ thuật phòng ngự, khả năng giữ khoảng cách và điều tiết nhịp độ, thay vì chỉ dựa vào những cú đấm uy lực.

Năm 1984, Tyson giành chức vô địch National Golden Gloves hạng nặng. Trong 5 trận trên đường đăng quang, cậu hạ 4 đối thủ trước thời hạn, qua đó bước vào vòng tuyển chọn đội tuyển Mỹ dự Olympic Los Angeles với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, Tyson hai lần thất bại trước Henry Tillman bằng điểm số. Trận thua đầu tiên diễn ra ở cuộc tuyển chọn chính, trước khi cậu tiếp tục thất bại trong lần đấu bổ sung.

Tyson ra mắt chuyên nghiệp năm 1985, trước khi trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử vào tháng 11/1986.

Tillman giành suất dự Olympic và sau đó đoạt HCV hạng nặng trên sân nhà. Trong khi ấy, Tyson phải từ bỏ mục tiêu mà D'Amato từng chuẩn bị cho mình từ nhiều năm trước. Thất bại khiến Tyson thất vọng, nhưng D'Amato vẫn tin học trò có thể trở thành nhà vô địch thế giới trước tuổi 21. Tyson tiếp tục tập luyện tại Catskill, hoàn thiện khả năng phòng thủ, phân phối thể lực và những chuỗi đòn tấn công ở cự ly gần.

Thay vì chờ thêm một kỳ Olympic, ê-kíp quyết định đưa Tyson chuyển sang quyền Anh chuyên nghiệp. Ngày 6/3/1985, Tyson có trận chuyên nghiệp đầu tiên tại Albany, New York. Đối thủ Hector Mercedes bị đánh bại bằng knock-out kỹ thuật ngay hiệp một, mở đầu chuỗi 19 chiến thắng liên tiếp trước thời hạn.

Ngày 22/11/1986, Tyson đánh bại Trevor Berbick để giành đai WBC hạng nặng khi mới 20 tuổi 145 ngày, trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử.

Chưa đầy ba năm sau hai thất bại trước Tillman, Tyson đã đạt mục tiêu lớn nhất mà D'Amato đặt ra. Những năm thi đấu nghiệp dư giúp ông hiểu rằng muốn chiến thắng ở đẳng cấp cao nhất, một võ sĩ cần nhiều hơn sức mạnh và khả năng knock-out.