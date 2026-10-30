Mike Tyson: Kiếm 21 triệu USD sau 91 giây, hôn nhân tan vỡ sau 8 tháng

Ở tuổi 22, Mike Tyson kiếm gần 21 triệu USD chỉ sau 91 giây thượng đài, nhưng cách sống xa hoa và cuộc hôn nhân với Robin Givens khiến ông liên tục vướng vào những rắc rối.

Mike Tyson kiếm gần 21 triệu USD sau chiến thắng knock-out Michael Spinks chỉ trong 91 giây vào tháng 6/1988.

Ngày 27/6/1988, Mike Tyson đánh bại Michael Spinks chỉ sau 91 giây tại Atlantic City, bảo vệ ngôi vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới. Chiến thắng mang về cho ông gần 21 triệu USD , khoản thù lao kỷ lục của một võ sĩ vào thời điểm ấy.

Tyson mới 21 tuổi khi bước lên võ đài và đã trở thành ngôi sao thể thao có sức hút hàng đầu nước Mỹ. Nhưng phía sau những chiến thắng liên tiếp, cuộc sống của ông ngày càng phức tạp.

Trong tự truyện Undisputed Truth (Sự thật trần trụi), Tyson dành nhiều trang kể về tiền bạc, phụ nữ, những người tìm cách tiếp cận mình và cuộc hôn nhân đầy tranh cãi với nữ diễn viên Robin Givens.

Từ cậu bé nghèo khó đến triệu phú tiêu tiền không tiếc tay

Sau khi đánh bại Trevor Berbick năm 1986, Tyson nhanh chóng trở thành một trong những võ sĩ kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Những hợp đồng truyền hình, quảng cáo và khoản thù lao tăng mạnh sau mỗi trận đấu khiến ông có nguồn thu mà trước kia chưa từng dám nghĩ tới.

Sự thay đổi diễn ra quá nhanh với một người lớn lên trong nghèo khó ở Brooklyn.

Ngày 30/6/1987, đúng sinh nhật thứ 21, Tyson mua chiếc Rolls-Royce Silver Spur màu xanh trị giá 119.500 USD . Vài tháng sau, ông tiếp tục sở hữu một chiếc Rolls-Royce Corniche màu trắng với giá 165.000 USD .

Ở tuổi 21, Tyson sở hữu hàng loạt xe sang, trong đó có những chiếc Rolls-Royce trị giá hàng trăm nghìn USD.

Theo cuộc điều tra của The Washington Post năm 1988, trong khoảng 12 tháng, Tyson chi hơn một triệu USD để mua ôtô. Bộ sưu tập của ông có Bentley, Mercedes-Benz, Jaguar, BMW, Porsche, Lamborghini và Aston Martin.

Những khoản chi khác cũng khiến người quản lý lo ngại. Riêng năm 1987, Tyson tiêu 178.314 USD cho quần áo, 219.819 USD mua trang sức và 228.627 USD cho đồ đạc, thiết bị trong căn hộ tại Manhattan.

Tyson còn nổi tiếng hào phóng với bạn bè. Bill Cayton, người quản lý tài chính của ông, kể rằng võ sĩ thường đưa cả nhóm vào cửa hàng áo lông thú, để mỗi người chọn món mình thích rồi thanh toán toàn bộ. Cayton và Jim Jacobs nhiều lần khuyên Tyson kiểm soát chi tiêu. Họ thậm chí sử dụng một phần tiền thưởng để mua các hợp đồng niên kim, bảo đảm ông có nguồn thu sau khi giải nghệ.

Tuy nhiên, tiền bạc không phải thay đổi duy nhất. Tyson bắt đầu tiếp xúc thường xuyên với các ngôi sao giải trí, người mẫu, doanh nhân và những nhân vật muốn tham gia quản lý sự nghiệp của ông. Trong hồi ký, Tyson thừa nhận từng lao vào những cuộc vui, các mối quan hệ tình cảm thiếu ổn định và lối sống hưởng thụ. Ông có thể khiến những đối thủ to lớn nhất khiếp sợ trên võ đài, nhưng lại gặp khó khăn trong việc đánh giá những người tìm đến mình ngoài đời.

Tháng 3/1988, Jim Jacobs qua đời vì bệnh nặng. Sau Cus D'Amato, Tyson tiếp tục mất đi một người có ảnh hưởng quan trọng tới sự nghiệp. Quan hệ giữa ông với Cayton sau đó cũng xấu đi, trong khi nhà quảng bá Don King ngày càng xuất hiện nhiều hơn bên cạnh nhà vô địch.

Giữa những biến động ấy, Tyson kết hôn với Robin Givens.

Cuộc hôn nhân tám tháng với Robin Givens

Givens là nữ diễn viên nổi tiếng của loạt phim truyền hình Head of the Class, từng theo học tại Sarah Lawrence College. Cô có vẻ ngoài cuốn hút, học vấn tốt và quen thuộc với giới giải trí Mỹ.

Tyson bị hấp dẫn bởi Givens. Trong cuộc phỏng vấn với Time năm 1988, ông từng thừa nhận mình không phải người đàn ông có ngoại hình như tài tử Clark Gable và mong tìm được người thực sự yêu thương mình.

Hai người kết hôn ngày 7/2/1988 tại Chicago. Khi ấy, Tyson 21 tuổi, còn Givens 23 tuổi.

Tyson kết hôn với nữ diễn viên Robin Givens tháng 2/1988, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp quyền Anh.

Cuộc hôn nhân lập tức thu hút sự quan tâm của truyền thông. Họ xuất hiện trên các tạp chí, tham dự sự kiện cùng nhau và được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, những bất đồng xuất hiện chỉ sau vài tuần.

Tyson mua căn biệt thự tại Bernardsville, New Jersey, với giá khoảng 4,05 triệu USD . Theo The Washington Post, khi đang tập luyện tại Nhật Bản, ông đồng ý mua nhà dù chưa trực tiếp đến xem.

Việc quản lý tài sản trở thành nguyên nhân tranh cãi giữa Givens, mẹ cô là Ruth Roper và nhóm cố vấn lâu năm của Tyson. Cayton cáo buộc hai mẹ con Givens tìm cách kiểm soát tài chính, hạn chế ảnh hưởng của những người từng gắn bó với võ sĩ. Phía Givens bác bỏ những cáo buộc vụ lợi, khẳng định cô có sự nghiệp riêng và không kết hôn vì tiền.

Mâu thuẫn không chỉ liên quan tài sản.

Tháng 6/1988, người thân của Givens cáo buộc Tyson hành hung vợ. Tyson phủ nhận cáo buộc vào thời điểm ấy. Những tranh cãi tiếp tục xuất hiện trong các tháng sau, giữa lúc ông vẫn duy trì thành tích bất bại trên võ đài.

Ngày 30/9/1988, hai vợ chồng tham gia chương trình 20/20 của ABC, do nhà báo Barbara Walters thực hiện. Trước hàng triệu khán giả, Givens mô tả cuộc sống hôn nhân như địa ngục. Cô nói Tyson thường mất kiểm soát, la hét, xô đẩy và khiến mình ngày càng sợ hãi.

Tyson ngồi bên cạnh, hầu như không phản ứng. Hình ảnh nhà vô địch quyền Anh im lặng trong khi vợ công khai kể về những bất ổn gia đình gây chấn động dư luận Mỹ. Ngày 7/10/1988, Givens nộp đơn ly hôn, viện dẫn những khác biệt không thể hòa giải và bày tỏ lo ngại về sự an toàn của bản thân.

Một tuần sau, Tyson phản tố, yêu cầu hủy bỏ hôn nhân và cáo buộc Givens cùng gia đình có động cơ tài chính. Phía nữ diễn viên phủ nhận.

Ngày 19/10, Givens tuyên bố không đòi tiền hay tài sản của Tyson trong quá trình ly hôn. Tuy nhiên, thỏa thuận phân chia tài sản khi cuộc hôn nhân chính thức chấm dứt tại New Jersey ngày 1/6/1989 được giữ kín. Luật sư Tyson cho biết Givens giữ lại một số xe, trang sức và tiền mặt đã được tặng. Cuộc hôn nhân trên thực tế tan vỡ chỉ sau 8 tháng chung sống, dù thủ tục pháp lý kéo dài đến năm sau.

Tyson tiếp tục bảo vệ các đai vô địch, nhưng cuộc sống ngoài võ đài ngày càng bất ổn. Những tranh chấp với người quản lý, rắc rối pháp lý và các mối quan hệ cá nhân bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến sự nghiệp của ông.

Trong Undisputed Truth, Tyson nhìn lại giai đoạn này bằng những hồi ức đầy giận dữ, tiếc nuối và cả những lời tự thú về sự thiếu kiểm soát của bản thân. Tuy nhiên, lời kể của ông chỉ phản ánh một phía trong cuộc hôn nhân mà Givens nhiều lần công khai nói mình từng chịu bạo hành.

Chỉ trong hai năm sau chức vô địch đầu tiên, Tyson có gần như mọi thứ mà một võ sĩ trẻ mong muốn: tiền bạc, danh tiếng và quyền lực. Nhưng ông chưa có đủ sự trưởng thành để kiểm soát cuộc sống đang thay đổi quá nhanh.