MiG-29 của Ukraine thả bom phá hủy sở chỉ huy Nga

Một máy bay tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác nhằm vào sở chỉ huy cấp đại đội của Liên bang Nga tại vùng Zaporizhzhia, khiến cơ sở này bị phá hủy hoàn toàn.

Tiêm kích Ukraine ném bom sở chỉ huy Nga Một chiếc MiG-29 của Ukraine thả quả bom dẫn đường GBU-62 do Mỹ sản xuất xuống sở chỉ huy cấp đại đội của Liên bang Nga tại vùng Zaporizhzhia, khiến cơ sở này bị phá hủy hoàn toàn.

Kênh thông tin United24media tối 6/8, theo giờ địa phương, cho biết chiến dịch này được ghi lại trong đoạn video được kênh Telegram “Sonyashnyk” công bố cho thấy một chiếc MiG-29 của Ukraine thả quả bom dẫn đường GBU-62 do Mỹ sản xuất.

Quả bom này được trang bị bộ điều khiển JDAM-ER giúp tăng tầm bắn và độ chính xác của vũ khí, cho phép máy bay tấn công từ khoảng cách an toàn ngoài tầm với của hệ thống phòng không của đối phương mà vẫn đảm bảo mục tiêu bị đánh trúng chính xác.

Theo các nhà nghiên cứu mã nguồn mở thuộc kênh Telegram WarArchive, vụ tấn công diễn ra tại làng Kamianske, thuộc vùng Zaporizhzhia.

Tòa nhà bị tấn công, vốn được lực lượng Liên bang Nga sử dụng làm sở chỉ huy cấp đại đội và điểm tập trung binh lính, đã bị phá hủy hoàn toàn bởi vụ nổ. Các thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine đã theo dõi quá trình tấn công và xác nhận kết quả ngay tại hiện trường.

Kênh “Sonyashnyk” đưa tin rằng lực lượng Liên bang Nga đã tập trung binh lính và trang thiết bị tại vị trí này, với cân nhắc rằng các nhóm nhỏ có thể di chuyển mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, tình báo Ukraine đã phát hiện hoạt động này và nhanh chóng chuyển thông tin cho Không quân, lực lượng sau đó đã đáp trả bằng cuộc không kích chính xác.

Trước đó, vào tháng 6, theo thông tin từ Không quân Ukraine, một chiếc MiG-29 của nước này cũng đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác bằng bom dẫn đường nhằm vào trung tâm điều khiển UAV và kho đạn của Liên bang Nga tại khu vực Zaporizhzhia.

Chiến dịch này được thực hiện nhằm hỗ trợ lực lượng mặt đất trong khu vực. Trong một vụ việc riêng biệt, Lữ đoàn “Chornyi Lis” đã phát hiện một hệ thống pháo tự hành hiếm gặp của Liên bang Nga – 2S7 Pion – và sau đó hệ thống này đã bị pháo binh Ukraine tiêu diệt.