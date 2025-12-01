Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Miền Trung sắp đón mưa lớn diện rộng

  • Thứ hai, 1/12/2025 14:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không khí lạnh và bão số 15 sẽ tác động gây mưa cho một khu vực rộng lớn từ Quảng Trị đến Khánh Hoà, tổng lượng mưa nhất trong khoảng 3 ngày từ 180 tới 250 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Trung sắp đón một đợt mưa lớn diện rộng, do hoạt động của bão số 15 và sau đó là không khí lạnh.

Miền Trung sắp đón mưa lớn diện rộng.

Dự báo, khoảng đêm 2/12 khi áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 15 tiến về gần bờ, khu vực từ phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hòa bắt đầu có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung từ đêm 2/12 đến hết ngày 3/12. Lượng mưa phổ biến thời gian này 70-120 mm, có nơi trên 180 mm.

Sau đó, từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, tại Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió từ dãy Trường Sơn nên xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ có thể xảy ra ở các khu vực trũng thấp trong thời gian xảy ra mưa lớn. Bên cạnh đó, do miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa đặc biệt lớn trong tháng 10 và tháng 11, dẫn đến các khu đồi núi bị bão hoà nước, liên kết yếu, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo xa hơn, trong tháng 12, miền Trung có thể tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn do hình thái gây mưa điển hình là không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió động và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn.

Miền Trung đang trải qua một mùa mưa lũ kỷ lục. Tháng 6, hoàn lưu cơn bão số 1 đã gây ra mưa kỷ lục ở Huế dù không đổ bộ trực tiếp, trong một đợt thiên tai “trăm năm mới thấy”.

Từ ngày 22/10 đến 3/11, Huế - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đã có mưa lũ kéo dài, kỷ lục lũ lụt liên tiếp bị phá vỡ tại sông Bồ, sông Thu Bồn khiến hàng trăm nghìn căn nhà ngập sâu.

Ngay sau đó, từ ngày 16-21/11, một đợt mưa đặc biệt lớn đã xảy ra tại khu vực từ Gia Lai (Bình Định cũ) đến Khánh Hoà dẫn đến mưa lũ chưa từng có tại Phú Yên cũ, Khánh Hoà với 4 tuyến sông ghi nhận lũ kỷ lục trong 30-40 năm qua.

https://tienphong.vn/mien-trung-sap-don-mua-lon-dien-rong-post1800885.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Thời tiết miền Trung Quảng Trị Phú Yên Thời tiết miền Trung Lũ lụt miền Trung Lũ lịch sử Mưa miền Trung

