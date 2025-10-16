Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Miền Trung đón mưa đặc biệt lớn, kéo dài

  • Thứ năm, 16/10/2025 15:40 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Mưa bắt đầu từ đêm 15/10 tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, dự báo kéo dài nhiều ngày với cường độ rất lớn. Nhiều nơi mưa có thể lên trên 500 mm trong hai ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (16/10), khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Huế có khả năng đón mưa trên 500 mm chỉ trong hai ngày. Ảnh minh hoạ.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/10 đến 10 giờ ngày 16/10 có nơi trên 200 mm như trạm đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 200,8 mm, trạm vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế) 398 mm, trạm Quế Thuận (Đà Nẵng) 209,4 mm.

Dự báo từ trưa 16/10 đến trưa 18/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm, riêng khu vực TP. Huế cục bộ có nơi trên 500 mm. Nguy cơ cao xuất hiện mưa cường suất trên 200mm trong 3 giờ gây ngập úng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ trưa 18/10 đến trưa 19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Trung chuẩn bị bước vào cao điểm của mùa mưa năm nay. Dự báo từ tháng 11 đến khoảng nửa đầu tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk có khả năng xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/mien-trung-don-mua-dac-biet-lon-keo-dai-post1787623.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Mưa lớn miền Trung Quảng Trị Quảng Ngãi Mưa lớn miền Trung

