Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Miền Bắc tăng nhiệt hôm nay, giảm sâu ngày mai

  • Thứ tư, 14/1/2026 07:46 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Hôm nay (14/1), nhiệt độ cao nhất miền Bắc lên khoảng 24-26 độ, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Tuy nhiên ngày mai, nhiệt độ cao nhất giảm 3-4 độ so với hôm nay.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Thoi tiet 13/1 anh 1

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, trời nắng, đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo ngày mai (15/1), miền Bắc sẽ chuyển sang thời tiết nhiều mây, âm u, trời rét cả ngày với nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 20-22 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 15-17/1 có mưa rải rác.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở miền Trung. Từ khoảng 21/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuyển rét đậm, Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét, có mưa rải rác.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh mới

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, sau giai đoạn ngày và đêm chênh lệch nhiệt khoảng 10°C, miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời chuyển rét cả ngày.

34:2029 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/mien-bac-tang-nhiet-hom-nay-giam-sau-vao-ngay-mai-post1812710.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Thời tiết 13/1 Dự báo thời tiết Thời tiết 13/1

    Đọc tiếp

    Phat hanh dac biet bo tem chao mung Dai hoi XIV hinh anh

    Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV

    35 phút trước 19:14 14/1/2026

    0

    Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý