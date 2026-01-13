Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh rất mạnh giữa tuần sau

  Thứ ba, 13/1/2026 06:36 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Nhận định xa cho thấy, vào khoảng ngày 21-22/1, miền Bắc có thể đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh khiến trời chuyển rét đậm diện rộng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay (13/1) ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Thoi tiet Ha Noi 13/1 anh 1

Khoảng ngày 21-22/1, miền Bắc có thể đón không khí lạnh rất mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo ngày mai (14/1), miền Bắc tiếp tục ấm dần lên, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ so với hôm nay. Thứ Năm (15/1), trời chuyển nhiều mây, nền nhiệt hạ thấp 2-3 độ. Từ 17/1, trời hửng nắng trở lại, nhiệt độ tăng dần.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc (Đà Nẵng, Quảng Ngãi) 17-20 độ, phía Nam (Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà, Bình Thuận cũ) từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên, Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

https://tienphong.vn/mien-bac-se-don-khong-khi-lanh-rat-manh-vao-giua-tuan-sau-post1812427.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Thời tiết Hà Nội 13/1 Phú Yên Thời tiết Hà Nội Thời tiết miền Bắc Thời tiết 13/1

