Miền Bắc sắp rét sâu, vùng núi dưới 10 độ

Từ đêm 17/11, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bắt đầu giảm nhiệt sâu, trời rét cả ngày lẫn đêm với nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 12-15 độ, riêng vùng núi dưới 10 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh sắp ảnh hưởng đến nước ta.

Miền Bắc sắp đón một đợt rét diện rộng.

Dự báo trong ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, từ đêm 17/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này từ 12 tới 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Cùng với nền nhiệt sâu, trong hai ngày 17-18/11, miền Bắc sẽ có mưa rải rác, làm gia tăng cảm giác giá buốt.

Hà Nội từ đêm 17/11, trời chuyển rét, nhiệt độ xuống thấp nhất từ 13-15 độ, cao nhất từ 19-21 độ, trời có mưa nhỏ rải rác trong hai ngày 17-18/11.

Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao gây ra một đợt mưa rất lớn trên diện rộng. Cụ thể, ngày 15/11, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Từ đêm 15/11 đến ngày 16/11, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60- 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Cũng từ đêm 15/11 đến ngày 16/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 150mm, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi mưa to trên 100 mm.

Từ đêm 16/11 đến hết đêm 18/11, Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 600 mm.

Cũng từ đêm 16/11 đến hết đêm 18/11, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà mưa 100-300 mm, có nơi trên 400 mm, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Dự báo từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, từ ngày 16-18/11 khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên cũ có nguy cơ ngập lụt do mưa lớn kéo dài.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 16 đến ngày 20/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai); hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) lên mức báo động (BĐ)2 - BĐ3, có sông trên BĐ3.

Sông An Lão, sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Lại Giang (Gia Lai), sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.