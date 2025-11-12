Đón không khí lạnh mạnh, miền Trung sắp mưa lớn diện rộng

Từ đêm 15/11 đến 22/11, nước ta đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây rét cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn diện rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết cùng các sản phẩm dự báo, trong thời gian từ 16-22/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối.

Huế và Đà Nẵng tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa từ 16-22/11 ở miền Trung.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Trên khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-3,5 m, biển động mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ đêm 15/11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày, trong đó vùng mưa to đến rất to tập trung ở Huế - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Đáng lưu ý, Huế và Đà Nẵng là trọng tâm của đợt mưa lũ kỷ lục cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, trong khi đó phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) là nơi hứng chịu sự tàn phá nặng nề của cơn bão số 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, chi tiết tác động của từng loại hình thiên tai sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo, dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai.

Trước đó, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và phía đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk liên tục có mưa vừa, mưa to, chủ yếu do chịu ảnh hưởng của bão, nhiễu động trong đới gió đông trên cao và không khí lạnh.

Chỉ từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, khu vực này xảy ra 3 đợt mưa lớn diện rộng gồm đợt 1 từ 16-20/10, đợt 2 từ 23/10-3/11 và đợt 3 từ 6-7/11.

Trong đó, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 23/10 đến 3/11 có tổng lượng mưa 500-800 mm, có nơi trên 1.000 mm, riêng Huế và Đà Nẵng có nơi trên 1.500 mm như tại A Lưới (Huế) 1.755 mm, Nam Đông (Huế) 2.452 mm, Trà My (Đà Nẵng) 2.061 mm. Riêng tại đỉnh Bạch Mã (Huế), lượng mưa cao nhất trong một ngày lên tới 1.739,6 mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4 mm.