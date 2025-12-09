Miền Bắc rét nhất dưới 12°C, miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 9/12, trong khi miền Bắc khô về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 12°C, trưa chiều trời nắng thì miền Trung hứng mưa lớn.

Dự báo thời tiết ngày 9/12, miền Trung mưa lớn. Ảnh minh họa.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Tối và đêm 9/12, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Từ đêm 10/12, mưa lớn ở các khu vực trên khả năng giảm dần.

Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong ngày 9/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng hanh. Đêm và sáng trời rét khô, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 12°C..

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/12/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, khu Tây Bắc có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 13-16°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, TP Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi trên 17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, miền Đông 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.