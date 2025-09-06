Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Miền Bắc oi nóng đến bao giờ?

  • Thứ bảy, 6/9/2025 07:06 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Dự báo trong hai ngày 6-7/9, miền Bắc tiếp tục tình trạng oi nóng, ít mưa. Từ ngày 8/9, trời dịu dần, từ 9/9, miền Bắc có khả năng đón mưa dông. Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rất to.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Ha Noi nong 6/9 anh 1

Miền Bắc tiếp tục oi nóng trong hôm nay (7/9).

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo hai ngày 7-8/9, miền Bắc tiếp tục oi nóng, ít mưa. Từ khoảng đêm 9/9 đến ngày 12/9, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Trị - Huế chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo từ khoảng đêm 9-12/9, Thanh Hoá và Hà Tĩnh có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, Quảng Trị - Huế mưa dông rải rác vào chiều tối những ngày tới.

Duyên hải Nam Trung Bộ sáng nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TP.HCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10 tới 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Pháo hoa dịp 2/9 tại TP.HCM chịu ảnh hưởng từ cơn mưa lớn Mưa lớn trước thời điểm khai hỏa khiến nhiều người dân TP.HCM không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn pháo hoa mừng Quốc khánh.

Nam Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục đón mưa lớn

Hôm nay (5/9), miền Bắc tiếp tục nắng nóng 35-36 độ, trời ít mưa, oi bức. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

24 giờ trước

Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Đám cháy thiêu rụi hàng trăm xe máy, sức nóng làm bong tróc từng mảng bê tông dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), dầm cầu cũng bị khói ám đen.

18:27 30/8/2025

TP.HCM tiếp tục cao điểm mùa mưa trong tháng 9

Cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 9, TP.HCM sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa, với số ngày mưa phổ biến 18-24 ngày.

45:2688 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/mien-bac-oi-nong-den-bao-gio-post1775866.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Hà Nội nóng 6/9 Thời tiết Hà Nội Thời tiết 6/9 Hà Nội nóng nực Miền Bắc oi nóng TP.HCM mưa lớn

    Đọc tiếp

    Truy tim dan soi hoang o Dien Bien: Chua the khang dinh la soi? hinh anh

    Truy tìm đàn sói hoang ở Điện Biên: Chưa thể khẳng định là sói?

    2 giờ trước 08:08 6/9/2025 Xã hội Xã hội

    0

    Những người cao niên từng giáp mặt chó sói cho biết loài này đã xuất hiện ở đây từ lâu. Tuy nhiên, ở những bản gần trung tâm, phải sau một thời gian dài chúng mới quay trở lại. Chính quyền địa phương cũng khẳng định trên địa bàn không xảy ra tình trạng trộm cắp hay phá hoại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý