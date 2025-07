Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa lớn

Miền Bắc đầu tuần nắng mạnh, giữa tuần mưa lớn

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc đầu tuần nắng mạnh, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C, đến giữa tuần trời mưa lớn, cục bộ mưa to đến rất to.