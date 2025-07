Miền Bắc khi nào hết nắng nóng, chuyển mưa lớn diện rộng?

Miền Bắc sắp kết thúc chuỗi ngày oi bức, bước vào đợt mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở tại vùng núi.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Từ nay đến 9/7, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35°C, đến chiều tối và đêm, một số nơi có thể hứng mưa dông.

Trong đó, ngày và đêm 8/7, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 80 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Tỉnh Lai Châu nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại loạt xã trong những giờ tới, gồm: Bản Bo, Bình Lư, Bum Tở, Hồng Thu, Khổng Lào, Mù Cả, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Sin Suối Hồ, Tủa Sín Chải.

Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh minh hoạ: Đắc Huy.

Trung Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng mạnh, cục bộ nắng nóng, cảm giác oi bức rõ rệt đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Chiều tối và đêm, khu vực này mưa rào và dông vài nơi.

Ngoài ra, chiều và tối 8/7, miền Đông Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ đêm 9/7 đến ngày 17/7, thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp, trong khi Trung Bộ trời nắng mạnh thì Bắc Bộ hứng đợt mưa lớn.

Theo đó, từ đêm 9/7 đến ngày 12/7, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ 13/7, mưa xu hướng giảm dần và thu hẹp phạm vi, tuy nhiên, vùng núi vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, từ đêm 9/7 đến ngày 12/7, các địa phương Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết chiều và tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất và đi lại của người dân.

Thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 8/7

Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, miền Đông cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

