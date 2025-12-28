Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Miền Bắc có thể đón mưa đêm giao thừa sang năm 2026

  • Chủ nhật, 28/12/2025 19:02 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

Không khí lạnh tăng cường tràn xuống sớm hơn có thể khiến miền Bắc chuyển mưa ngay đêm giao thừa 31/12. Từ ngày 1/1/2026, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm rét hại.

Dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh tăng cường vào đầu năm mới 2026 có thể đến sớm hơn các nhận định trước đó.

Cụ thể, ngay từ đêm 31/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 31/12 và ngày 1/1/2026, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có thể xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Dự báo trong nhiều ngày đầu năm mới 2026, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Vùng núi nhiệt độ xuống thấp hơn, nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

Giao thua anh 1

Miền Bắc có thể đón mưa vào đêm 31/12/2025. Ảnh minh hoạ.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, trong ngày 29-30/12 các sóng lạnh tiếp tục tràn xuống nước ta khiến miền Bắc nhiều mây, rét cả ngày với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 19-22 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Riêng ngày 31/12, miền Bắc có thể hửng nắng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 22-24 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày từ 2-4/1/2026, khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Quảng Trị đến Huế từ ngày 1/1/2026 trời chuyển rét. Đà Nẵng đến Phú Yên cũ trời se lạnh về đêm và sáng.

Tây Nguyên trong những ngày đầu năm mới sẽ duy trì thời tiết ngày nắng, ít mưa, đêm và sáng sớm rét với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 24-28 độ.

Nam Bộ những ngày đầu năm mới thời tiết khá đẹp, trời nắng, ít mưa, riêng miền Đông se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông từ 20-22 độ, miền Tây từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất Nam Bộ thời gian này từ 29-33 độ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thời tiết ngày 28/12: Bắc Bộ hửng nắng nhưng rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/12, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh, khiến nhiều khu vực duy trì trạng thái rét, kèm theo mưa rải rác và diễn biến gió mạnh trên biển.

36:2159 hôm qua

Thời tiết hôm nay 27/12: Miền Bắc rét đậm

Thời tiết 27/12, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên cả nước. Miền Bắc duy trì trạng thái rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại và cần đề phòng băng giá, sương muối...

06:34 27/12/2025

Tin mới nhất thời tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi khi hầu hết khu vực có nắng, mưa chỉ xuất hiện rải rác vài nơi.

06:30 27/12/2025

https://tienphong.vn/mien-bac-co-the-don-mua-dem-giao-thua-post1808511.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Giao thừa Phú Yên thời tiết dự báo miền Bắc

    Đọc tiếp

    Cham dut du an Dai hoc Kinh Bac hinh anh

    Chấm dứt dự án Đại học Kinh Bắc

    22 phút trước 18:32 29/12/2025

    0

    Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc chấm dứt hoạt động dự án Đại học Kinh Bắc tại phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý