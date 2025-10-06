Midu ở tuổi 36

Midu mới đây chia sẻ hình ảnh cùng ông xã đón sinh nhật tuổi 36. Nữ diễn viên viết: “Sinh nhật năm nay đơn giản thôi, không tổ chức gì hết, nhưng một chút bất ngờ nhỏ cũng khiến mình thấy biết ơn và cảm động”. Nữ diễn viên được chồng trang hoàng đón sinh nhật trong xe và tặng bó hoa tươi. Hai người kết hôn từ giữa năm 2024.
Ở tuổi 36, Midu vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Thời gian qua, Midu tập trung cho công việc giảng dạy ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Cô cũng đồng sản xuất dự án phim 1314 - Đợi em ở ngày cũ. Trong phim, Midu vào vai nữ sinh Tiểu My. Đảm nhận vai nữ sinh 17 tuổi nhưng Midu được nhận xét khá hợp vai, không bị chênh lệch ngoại hình.
Cô thường xuyên cùng ông xã là Minh Đạt đi nghỉ dưỡng, du lịch. Nữ diễn viên cũng được doanh nhân Minh Đạt hộ tống mỗi lần tham gia sự kiện giải trí.
Hồi tháng 6, khi tổ chức tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới, Midu được chồng tặng quà đắt tiền. Trong bữa tiệc, Minh Đạt đưa ra 2 chiếc hộp đã được che kín món quà bên trong để Midu lựa chọn. Midu quyết định chọn cả 2 chiếc hộp. Đáng nói, mỗi chiếc hộp chứa một túi Hermes Birkin với 2 màu khác nhau.
Hình ảnh Midu thời gian gần đây được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Midu và Minh Đạt tổ chức lễ cưới tại TP.HCM vào tối 29/6/2024 theo chủ đề Snow in summer (tuyết mùa hè). Sau hôn lễ, họ du lịch nhiều nước như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc…
Midu tận hưởng cuộc sống viên mãn. Cô không tham gia sự kiện giải trí quá nhiều mà tập trung hơn cho công việc giảng dạy và chăm sóc gia đình. Chia sẻ về đời sống hôn nhân, Midu từng bày tỏ: "Hôn nhân không cần rực rỡ như pháo hoa, chỉ cần âm thầm như ngọn đèn trong đêm. Không rực rỡ nhưng chính là ánh sáng. Cái gọi là đúng người - không phải là người hoàn hảo, mà là người khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên, dễ chịu, như thể hai mảnh ghép đã được định sẵn từ lâu".
