Midu ở tuổi 36

Midu tận hưởng cuộc sống viên mãn. Cô không tham gia sự kiện giải trí quá nhiều mà tập trung hơn cho công việc giảng dạy và chăm sóc gia đình. Chia sẻ về đời sống hôn nhân, Midu từng bày tỏ: "Hôn nhân không cần rực rỡ như pháo hoa, chỉ cần âm thầm như ngọn đèn trong đêm. Không rực rỡ nhưng chính là ánh sáng. Cái gọi là đúng người - không phải là người hoàn hảo, mà là người khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên, dễ chịu, như thể hai mảnh ghép đã được định sẵn từ lâu".