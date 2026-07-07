Microsoft sa thải thêm 4.800 nhân viên

Mở màn năm tài chính mới, Microsoft bất ngờ thông báo cắt giảm 2,1% nhân sự toàn cầu, chủ yếu ở mảng kinh doanh thương mại và bộ phận trò chơi điện tử Xbox.

Năm ngoái, Microsoft đã sa thải hơn 15.000 nhân viên trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Gã khổng lồ công nghệ Microsoft vừa chính thức khởi động năm tài chính mới bằng một đợt sa thải quy mô lớn. Theo đó, khoảng 4.800 nhân viên, tương đương 2,1% tổng số nhân sự của tập đoàn, sẽ phải rời đi.

Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bộ phận kinh doanh thương mại và mảng gaming Xbox. Đợt cắt giảm này diễn ra chỉ một năm sau khi công ty đã sa thải khoảng 9.100 người vào tháng 7 năm ngoái.

Trong bản thông tin gửi đến nhân viên, bà Amy Coleman, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Nhân sự của Microsoft, giải thích rằng sự thay đổi chóng mặt của công nghệ buộc tập đoàn phải điều chỉnh lại nguồn lực, vai trò và thay đổi cách thức vận hành. Mục tiêu là nhằm thích ứng với những tác động mạnh mẽ của AI.

Dù vậy, ban lãnh đạo Microsoft đã bác bỏ tin đồn về việc máy móc thay thế con người. Bà Coleman khẳng định AI chỉ đang thay đổi cách thức làm việc, chứ không cướp đi sinh kế của nhân sự.

“Tôi muốn nói thẳng thắn rằng các vị trí bị loại bỏ hôm nay không phải để thay thế bằng AI”, bà Coleman khẳng định.

Đợt sa thải hàng loạt nhân sự mảng Xbox này của Microsoft có thể ảnh hưởng lớn đến tiến độ ra mắt máy chơi game thế hệ mới mang tên Project Helix. Ảnh: OrbitX.

Mảng máy chơi game Xbox là bộ phận chịu tổn thất nặng nề nhất trong đợt cải tổ này. Riêng trong ngày 6/7, khoảng 1.600 nhân sự Xbox đã nhận thông báo nghỉ việc. Chưa dừng lại ở đó, Microsoft có kế hoạch cắt giảm tổng cộng khoảng 20% số lượng việc làm tại bộ phận Xbox từ nay đến cuối năm tài chính.

Động thái này nằm trong chiến lược "tái thiết lập" lại toàn bộ mảng kinh doanh trò chơi điện tử của Microsoft sau nhiều năm đối mặt với khó khăn. Bên cạnh việc cắt giảm nhân sự, Microsoft cũng đang tiến hành bán lại bốn studio game thuộc quyền sở hữu của Xbox. Đồng thời, tập đoàn đang cân nhắc tính toán việc bán thêm một studio khác trong thời gian tới.

Đối với những nhân viên bị ảnh hưởng, phía Microsoft cam kết sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ và chuyển dịch nhân sự phù hợp.

“Bất cứ khi nào có thể, ưu tiên của chúng tôi là sắp xếp nhân sự vào các vai trò mới, phù hợp với các ưu tiên hàng đầu và các lĩnh vực có cơ hội lớn nhất của công ty”, bà Coleman cho biết.

Trong năm qua, Microsoft đã điều chuyển hơn 4.000 nhân viên sang các vị trí mới, bao gồm thêm 500 người nữa trong tháng 7. Microsoft cũng đã cố gắng tránh sa thải bằng chương trình "nghỉ hưu tự nguyện".

Tại Mỹ, những nhân viên có tổng số tuổi cộng với thâm niên làm việc từ 70 năm trở lên sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình này. Nhóm nhân sự này sẽ được hưởng gói phúc lợi gồm: 5 năm bảo hiểm y tế do Microsoft chi trả, một khoản trợ cấp thôi việc và thêm 6 tháng để nhận cổ phiếu thưởng chưa đáo hạn.