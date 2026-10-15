Metro Hà Nội được đầu tư 'khủng' gần 900.000 tỷ đồng

Liên danh Vinhomes - SGC sẽ triển khai 5 tuyến metro Hà Nội số 1, 2, 8, 10 và 14 với tổng vốn gần 900.000 tỷ đồng, dự kiến vận hành năm 2030.

Ngày 15/10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh tổng thầu Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC đã ký kết hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, tổng mức đầu tư lên đến gần 900.000 tỷ đồng theo hình thức chìa khóa trao tay.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, đồng thời thể hiện cam kết và nỗ lực cống hiến của Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đối với sự phát triển chung của thủ đô.

Theo đó, liên danh Vinhomes - SGC đảm nhận các hạng mục từ thiết kế, cung ứng, lắp đặt, thi công và bàn giao hoàn thiện với tổng vốn đầu tư lên đến gần 900.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho dự án trọng điểm của thủ đô, Vinhomes - SGC đã chủ động đặt một hệ thống thiết bị máy móc thi công chuyên biệt khổng lồ và hiện đại nhất thế giới với số lượng kỷ lục, lên đến hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine), trên 50 dây chuyền các thiết bị đào tường vây và huy động thêm hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đào, mùn khoan, đáp ứng yêu cầu thi công đồng loạt trên nhiều công trường.

Trong đó, TBM thuộc nhóm thiết bị thi công hầm tân tiến nhất thế giới, có khả năng vừa đào, vừa vận chuyển đất đá, vừa lắp đặt vỏ hầm với độ chính xác cao, hạn chế ảnh hưởng đến công trình phía trên.

Song song với công tác chuẩn bị thiết bị, liên danh đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để xây dựng thiết kế chi tiết. Đồng thời, liên danh hợp tác với các nhà thầu quốc tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hầm bằng công nghệ TBM, bảo đảm năng lực triển khai các hạng mục kỹ thuật phức tạp.

Thành phố Hà Nội và liên danh Vinhomes - SGC chính thức ký kết hợp đồng tổng thầu 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức chìa khóa trao tay.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội. Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

"Tôi tin tưởng rằng, với năng lực và kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong liên danh, sự tham gia của các đối tác công nghệ, nhà thầu chuyên ngành và sự phối hợp của các cơ quan thành phố, dự án sẽ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và mục tiêu tiến độ đã đề ra", ông Vũ Đại Thắng chia sẻ.

Đại diện Liên danh nhà thầu, ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes cam kết huy động nguồn lực và phối hợp với thành phố trong quá trình triển khai, phấn đấu đưa các tuyến đường sắt đô thị vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Trước đó, Vinhomes cũng đã ký kết hợp đồng với Alstom - tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới - để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis cho 5 tuyến metro. Các đoàn tàu thế hệ mới gồm 5 toa, được thiết kế tối ưu về sức chở, hiệu quả vận hành và tiêu chuẩn an toàn cao.

Dự kiến, năm 2030, 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 sẽ đi vào vận hành, kết nối các đầu mối giao thông, trung tâm kinh tế và khu đô thị lớn của Hà Nội, trong đó có sân bay quốc tế Nội Bài, khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, khu đô thị đa chức năng Thư Lâm, Times City, Cổ Loa và Ocean City... góp phần nâng cao năng lực vận tải công cộng, giảm áp lực giao thông đường bộ, mở rộng không gian đô thị, cải thiện chất lượng sống của người dân và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế thủ đô Hà Nội.

Năng lực của Liên danh Vinhomes - SGC là sự kết hợp giữa kinh nghiệm tổ chức, điều phối các đại công trường quy mô lớn và chuyên môn thi công hạ tầng giao thông phức tạp. Trong đó, Vinhomes đã khẳng định năng lực triển khai qua hàng chục khu đô thị hiện đại trên toàn quốc, bao gồm nhiều dự án có quy mô hàng nghìn ha. Kinh nghiệm quản lý đồng thời nhiều mũi thi công, điều phối số lượng lớn nhà thầu, nhân lực và thiết bị là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tham gia triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Về phía SGC, doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực thi công đường sắt, cầu, hầm và các công trình giao thông phức tạp, với kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, các nút giao dự án mở rộng trục không gian quốc lộ 1A, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50…

Bằng việc phát huy thế mạnh và huy động các nguồn lực trong nước, quốc tế, Vingroup mong muốn góp phần kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của thủ đô.