Vingroup khởi công dự án Vinhomes King Park phía tây bắc TP Bắc Ninh

Ngày 16/9, Tập đoàn Vingroup đại diện liên danh nhà đầu tư khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh - Khu 1, tên thương mại là Vinhomes King Park.

Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh - Khu 1 diễn ra trong khuôn khổ lễ khởi công các dự án, công trình chào mừng thành lập TP Bắc Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh - Khu 1, hay Vinhomes King Park, chính thức khởi công.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Quang Khải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Dự án khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh - Khu 1 không chỉ là một dự án phát triển đô thị đơn thuần, mà còn là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, môi trường sống chất lượng cao, xứng đáng với truyền thống văn hiến, cách mạng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của quê hương Kinh Bắc”.

“Với quyết tâm của chủ đầu tư, năng lực của các nhà thầu, sự đồng hành của sở, ngành, địa phương và sự ủng hộ của nhân dân, dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, sớm hình thành một khu đô thị hiện đại, sinh thái, đồng bộ, góp phần tạo diện mạo mới cho TP Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới”, ông nói thêm.

Ông Đào Quang Khải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Vinhomes King Park tọa lạc phía bắc phường Kinh Bắc, sở hữu vị trí kết nối thuận tiện đến các khu vực hành chính, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, công viên cũng như những không gian văn hóa, lịch sử của Bắc Ninh. Đây cũng là nơi giao thoa của 2 hành lang kinh tế trọng điểm là Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, dễ dàng tiếp cận cao tốc 01 Bắc - Nam; cảng hàng không quốc tế Gia Bình; tuyến sân bay Gia Bình về thủ đô; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh… Vị trí đắc địa của dự án mở ra khả năng kết nối đa phương thức, tạo dư địa phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Vinhomes King Park cũng sở hữu địa thế “minh đường tụ thủy” đặc biệt, với 2 mặt tiếp giáp sông Cầu và ôm trọn bán đảo Hòa Long - viên ngọc xanh thiên nhiên với không gian sinh thái tươi mát, trong lành.

Để phát huy tối đa lợi thế tự nhiên hiếm có, toàn bộ khu vực bán đảo Hòa Long được thiết kế trở thành không gian sinh thái và thể dục thể thao, kết nối hệ thống hồ cảnh quan, công viên và các tuyến cây xanh liên khu tạo thành mạch cảnh quan xuyên suốt toàn đô thị. Dự án có quy mô gần 270 ha với mật độ xây dựng chưa đến 20%, trong đó có tới gần 57 ha dành riêng cho cây xanh, mặt nước và hơn 70 ha cho quần thể thể thao hiện đại.

Khi hoàn thành, dự án Vinhomes King Park hứa hẹn trở thành lựa chọn sống chất lượng cao cho cộng đồng chuyên gia và lao động tinh hoa trong nước lẫn quốc tế. Ảnh phối cảnh dự án.

Về sản phẩm, Vinhomes King Park phát triển đa dạng loại hình nhà ở từ liền kề, biệt thự đến căn hộ chung cư, kết hợp bộ sưu tập tiện ích đầy đủ và toàn diện: Hệ thống hạ tầng thể dục thể thao, phòng khám, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên, các không gian công cộng…

Với vị trí trung tâm, quy hoạch ưu tiên cho không gian sống khỏe, hòa mình vào thiên nhiên cùng hệ sinh thái tiện ích hiện đại, toàn diện, Vinhomes King Park hội tụ đủ yếu tố của một đô thị đáng sống hàng đầu vùng Kinh Bắc. Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ nâng cao chuẩn sống tại địa phương, mà còn cung cấp thêm lựa chọn sống chất lượng cao cho cộng đồng chuyên gia và lao động tinh hoa trong nước lẫn quốc tế, góp phần tạo thêm sức hút đầu tư cho tỉnh.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT CTCP Vinhomes, thành viên Tập đoàn Vingroup, đại diện liên danh nhà đầu tư phát biểu tại sự kiện.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT CTCP Vinhomes, thành viên Tập đoàn Vingroup, phát biểu: “Chúng tôi kỳ vọng Vinhomes King Park sẽ đóng góp thêm một hạt nhân đô thị mới ở phía bắc phường Kinh Bắc, bổ sung hạ tầng nhà ở và dịch vụ, tạo dựng những không gian công cộng có chất lượng, đồng thời góp phần mở rộng diện mạo đô thị Bắc Ninh theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững, khẳng định vị thế, sức hút đầu tư của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Trên tinh thần đó, chúng tôi sẽ huy động nguồn lực mạnh mẽ về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm triển khai để đưa dự án về đích đúng tiến độ, chất lượng đã đề ra, đồng thời chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên sẵn có”.