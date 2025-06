Messi vẫn vĩ đại

Sáng 15/6, Lionel Messi chơi trận đầu tiên tại Club World Cup 2025 không như một cầu thủ thông thường. Anh hiện diện trên sân Hard Rock Stadium như một biểu tượng sống - một nhân vật siêu thực bước ra từ những trang sử của bóng đá.

Không ồn ào, không hào nhoáng, chỉ là sự điềm tĩnh và ánh mắt sâu thẳm - thứ đã theo Messi từ Rosario đến Barcelona, từ Paris đến Miami. Nhưng đằng sau dáng vẻ ấy là một khối lửa chưa từng tắt.

Ở tuổi 37, Messi không còn là cơn bão cuốn phăng mọi hàng thủ như thời đỉnh cao. Anh không bứt tốc như trước, không đá pressing kiểu gegenpress, nhưng bản thân vẫn chơi bóng theo cách riêng - chậm hơn, nhưng thông minh hơn, kinh nghiệm hơn, và đặc biệt: đầy cảm hứng.

Trận hòa 0-0 trước Al Ahly để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng ghi dấu một khoảnh khắc sẽ còn được nhắc lại rất lâu. Phút 95, khi phần lớn cầu thủ dừng lại chờ tiếng còi mãn cuộc, Messi vẫn lùi sâu, phóng người để ngăn chặn một đợt phản công cuối cùng - một pha phòng ngự không nằm trong "bản mô tả công việc".

Ở cái tuổi mà nhiều huyền thoại đã chọn ngồi ngoài sân cỏ để nhận tràng pháo tay, Messi vẫn miệt mài chạy, vẫn đổ mồ hôi vì tập thể. Đó không phải là thứ được tính bằng bàn thắng, mà là tinh thần. Và tinh thần ấy - chính là điều làm nên vĩ đại.

Thống kê có thể nói lên nhiều điều. Messi vẫn tạo ra những cơ hội tốt nhất của Inter Miami trong trận đấu. Một pha khống chế gọn gàng trước khi tung cú sút buộc thủ môn đối phương trổ tài. Một quả đá phạt vẽ đường cong hoàn hảo rồi tìm đến cột dọc. Một đường chọc khe tinh tế bị đồng đội xử lý hỏng. Và cuối cùng, một cú sút ở phút 95 mà nửa khán đài đã ăn mừng bàn thắng - trước khi bị cản phá ở giây cuối cùng.

Nhưng điều quan trọng hơn, là Messi vẫn chơi bóng bằng tâm thế của người không còn gì để chứng minh, nhưng vẫn luôn có điều để cống hiến. Anh không cần chạy đua với tuổi tác, bởi quả bóng vẫn nghe lời bản thân như cũ - chỉ khác là Messi không còn vội vàng nữa.

Sự hiện diện của Messi tại giải đấu này không đơn thuần là chuyên môn. Thật khó phủ nhận, FIFA đã "lách luật" để mời Inter Miami dự Club World Cup - bất chấp việc họ không vô địch MLS. Tại sao? Vì họ có Messi. Và vì FIFA cần Messi.

Cần để thu hút khán giả. Cần để truyền thông toàn cầu chú ý đến một giải đấu vốn bị coi nhẹ. Cần để chứng minh rằng Club World Cup có thể trở thành một sản phẩm toàn cầu như World Cup, nếu có đủ ngôi sao.

Vấn đề là: kể cả khi có Messi, trận khai mạc vẫn không kín chỗ. Vé từng bị đội giá lên tới 349 USD - quá sức với nhiều người. Lại thêm nỗi lo nhập cư: các tin đồn về sự hiện diện của lực lượng ICE khiến không ít người nhập cư lưỡng lự.

Ban tổ chức sau đó phải giảm giá mạnh và tung khuyến mãi đặc biệt cho sinh viên. Kết quả: 60.927 khán giả trong sân vận động 64.000 chỗ - một con số không tệ, nhưng không đủ tạo “cơn sốt”.

Điều gây tranh cãi nhất lại đến từ giờ nghỉ giữa hiệp. Một màn biểu diễn giải trí giữa những huyền thoại như Del Piero, Djorkaeff, Kaká với iShowSpeed, Agüero và Pepe - cùng thử thách đá trúng xà ngang.

Vui đấy, nhưng khó thể coi là nghiêm túc. Đây là trận đấu chính thức, không phải sân khấu giải trí. Thử tưởng tượng Michael Jordan, Roger Federer hay Shaquille O'Neal bị lôi ra biểu diễn giữa chung kết NBA hay Roland Garros - có hợp lý không?

Nếu FIFA muốn Club World Cup được coi trọng, thì họ phải cư xử với nó như một giải đấu đẳng cấp - không phải một lễ hội sân khấu.

Javier Mascherano - người bạn đồng hành của Messi suốt hai thập kỷ - đã nói trước trận: “Chúng tôi không ở đẳng cấp này, Al Ahly mới là đội có kinh nghiệm quốc tế hơn”.

Nhưng trận đấu chứng minh điều ngược lại: Inter Miami không hề yếu hơn. Thậm chí, khi Messi bật chế độ “truyền cảm hứng”, đội bóng Mỹ kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn.

Dù vậy, vấn đề của họ vẫn còn: đội hình thiếu chiều sâu, phụ thuộc quá nhiều vào những lão tướng từng khoác áo Barcelona. Và Messi, dù còn phi thường, không thể mãi là cứu cánh cho mọi trận đấu.

Club World Cup 2025 có thể là giải đấu cuối cùng mà Messi góp mặt ở cấp độ quốc tế CLB. Anh chưa gia hạn hợp đồng với Inter Miami. Tin đồn về việc chia tay bắt đầu xuất hiện, dù ban lãnh đạo CLB tuyên bố muốn anh “kết thúc sự nghiệp tại đây”.

Vấn đề không chỉ nằm ở Inter Miami, mà là bóng đá Mỹ. Messi được kỳ vọng sẽ làm với MLS những gì Beckham từng làm - nhưng sâu hơn, bền vững hơn. Thế nhưng đến hiện tại, những gì người Mỹ thấy là tăng lượt theo dõi, bán áo đấu, kéo khán giả đến sân - còn trên sân cỏ, thành công vẫn là dấu hỏi lớn.

Nếu Messi ra đi mà không kịp để lại một danh hiệu lớn - như MLS Cup hay CONCACAF Champions League - liệu “hiệu ứng Messi” có còn tồn tại? Hay tất cả chỉ là một làn sóng thương mại chớp nhoáng?

Messi vẫn đang thi đấu, vẫn truyền cảm hứng, vẫn vĩ đại. Nhưng Club World Cup không chỉ là giải đấu - nó là phép thử cho cả một chiến dịch xây dựng bóng đá Mỹ quanh một con người. Và nếu trận hòa trước Al Ahly là lời cảnh báo, thì cú bứt tốc phút 95 chính là câu trả lời: Messi vẫn ở đây, vẫn chiến đấu, và vẫn không buông bỏ.

Vĩ đại, có lẽ, không nằm ở những danh hiệu anh sẽ giành, mà ở tinh thần không bao giờ ngừng cống hiến - dù đã đi đến những năm tháng cuối cùng của hành trình bất tử.

