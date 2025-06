Messi gặp trở ngại lớn ở Club World Cup

Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ đã phát đi cảnh báo về mức nhiệt độ cao tại Miami và Los Angeles. Trận khai mạc của FIFA Club World Cup sẽ diễn ra tại Miami giữa Inter Miami và Al Ahly (Ai Cập).

Trận đấu diễn ra vào lúc 20h (giờ địa phương), khi nhiệt độ đã giảm xuống sau đỉnh điểm 32 độ C. Tuy nhiên, dự báo cho thấy nhiệt độ vẫn ở mức 29 độ C với độ ẩm lên tới 65%, điều này sẽ khiến điều kiện thi đấu trở nên khó chịu hơn cho các cầu thủ.

Sau trận khai mạc, Inter Miami sẽ tiếp tục thi đấu vào ngày 19/6 lúc 15h (giờ địa phương) tại sân Mercedes-Benz ở Atlanta, nơi dự kiến nhiệt độ sẽ đạt 31 độ C và khả năng có bão. May mắn rằng sân vận động này có mái che, giúp giảm bớt ảnh hưởng xấu của thời tiết lên trận đấu.

Messi và đồng đội sẽ trở lại Miami để thi đấu trận cuối cùng vòng bảng gặp Palmeiras (Brazil) vào lúc 21h (giờ địa phương) vào ngày 29/6. Nhiệt độ dự kiến dễ chịu hơn, ở mức 27 độ C.

Nếu Inter Miami tiến vào vòng knock-out với tư cách là đội đầu bảng, họ sẽ thi đấu tại Philadelphia, nơi nhiệt độ mát mẻ (khoảng 19 độ C).

Nếu Inter Miami chỉ kết thúc với vị trí á quân, cả vòng 16 đội và tứ kết sẽ diễn ra tại Atlanta, nơi nhiệt độ có thể duy trì trên 30 độ C. Điều này sẽ tạo ra thêm áp lực cho các cầu thủ trong một giải đấu vốn đã bị chỉ trích vì lịch thi đấu dày đặc và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo Guardian, FIFA chỉ đề cập đến việc áp dụng cooling-break (khoảng nghỉ ngắn giữa hiệp đấu để cầu thủ tiếp nước) nếu nhiệt độ vượt quá 32 độ C.

Liên đoàn Cầu thủ quốc tế (FIFPro) cũng đã lên tiếng yêu cầu sự bảo vệ tốt hơn cho các cầu thủ: "Với các giải đấu như Club World Cup có lịch thi đấu dày đặc và khí hậu nóng bức ở những địa điểm như Orlando và Miami, nhiệt độ đang trở thành một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn trong bóng đá chuyên nghiệp. FIFPro sẽ theo dõi sát sao tình hình trong những tuần tới với mục tiêu ưu tiên sức khỏe cho cầu thủ".

