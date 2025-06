Chủ Inter Miami làm rõ tương lai Messi

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với ESPN, Jorge Mas cho biết ông rất tin tưởng vào việc Messi sẽ tiếp tục gắn bó với Inter Miami.

Leo sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối năm 2025, nhưng có nhiều thông tin cho rằng siêu sao Argentina muốn ở lại Miami. Ông Mas nhấn mạnh rằng rất mong muốn Messi có thể tham dự lễ khai trương sân vận động mới của đội vào tháng 3/2026.

“Quyết định về tương lai phụ thuộc vào Messi. Chúng tôi hy vọng Messi sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại đây", ông Mas cho biết. "Tôi luôn nói rằng cậu ấy là một người muốn cạnh tranh ở mọi khía cạnh, luôn muốn chiến thắng. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau giành nhiều danh hiệu tại Inter Miami trong những năm tới. Chúng tôi chỉ đang chờ đợi để mang đến cho các CĐV tin vui về Lionel Messi".

Tuy nhiên, tham vọng của ông Mas không chỉ dừng lại ở việc giữ chân Messi. Tỷ phú người Mỹ này còn muốn xây dựng “đội bóng tốt nhất trong khu vực” bằng cách gia hạn hợp đồng với Luis Suarez và Sergio Busquets, đồng thời nhắm đến việc chiêu mộ thêm một ngôi sao tầm cỡ nữa cho Inter Miami.

“Về trường hợp của Suarez và Busquets, quyết định phụ thuộc vào họ nếu họ muốn ở lại", ông Mas cho biết. “Chúng ta sẽ xem Suarez muốn làm gì, nếu cậu ấy muốn ký thêm một hay nhiều năm hơn, tất cả phụ thuộc vào khả năng của cơ thể cậu ấy. Tôi nghĩ vấn đề với Luis Suarez là vấn đề thể chất, chứ không phải cảm xúc".

Với những kế hoạch đầy tham vọng này, Inter Miami đang đặt mục tiêu không chỉ để giữ chân những ngôi sao lớn mà còn xây dựng một đội hình mạnh mẽ nhằm cạnh tranh ở giải đấu cao nhất.

