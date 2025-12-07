Messi tỏa sáng, Inter Miami nâng cúp lần thứ 2 trong một tuần

Rạng sáng 7/12, Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 ở trận chung kết tổng MLS 2025.

Messi liên tục giành danh hiệu cùng Inter Miami.

Phút 71 trận chung kết MLS Cup, Lionel Messi đoạt bóng trong chân Andres Cubas, trước khi kiến tạo cho Rodrigo De Paul thoát xuống, dứt điểm hạ thủ môn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter Miami. Đến phút 90+6, Messi lại tỏa sáng với pha kiến tạo để Tadeo Allende ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho chủ nhà.

Khoảnh khắc tỏa sáng siêu sao người Argentina mang về chiếc cúp thứ 2 trong vòng một tuần cho Inter Miami. Hôm 30/11, Messi và đồng đội đã giành chức vô địch miền Đông. Tuy nhiên, danh hiệu này không được FIFA công nhận do chỉ là chức vô địch vùng miền.

Với cá nhân Messi, đây là danh hiệu chính thức thứ 3 của anh trong sự nghiệp cùng Inter Miami, sau Supporters' Shield 2024 và League Cup 2023. Tổng cộng, "El Pulga" có 48 lần giành cúp, con số nhiều nhất lịch sử, bỏ xa người đồng đội cũ Dani Alves với 43 lần nâng cao danh hiệu.

Trận chung kết tổng MLS Cup năm nay có chất lượng chuyên môn không quá cao, khi các bàn thắng hầu hết đến từ sai lầm cá nhân. Trước khi Messi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, Inter Miami mở tỷ số nhờ pha phản lưới của Edier Ocampo. Đến phút 60, thủ môn Novo Rios mắc lỗi, giúp Vancouver gỡ hòa 1-1.

Trận đấu trên sân Chase khép lại với niềm vui dành cho Chủ tịch David Beckham và dàn sao Inter Miami. Riêng Jordi Alba không kìm được nước mắt, bởi đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của hậu vệ trái người Tây Ban Nha.