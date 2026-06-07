Messi sắp làm điều Maradona chưa từng làm được

Sáu tháng trước sinh nhật tuổi 39, Messi đứng trước cơ hội biến World Cup 2026 thành cột mốc đưa anh vượt qua Maradona trong cuộc tranh luận vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Messi đứng trước cơ hội biến World Cup 2026 thành cột mốc đưa anh vượt qua Maradona trong cuộc tranh luận vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

World Cup 2022 từng được xem là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp của Lionel Messi. Sau gần hai thập kỷ bị đem ra so sánh với Diego Maradona, cuối cùng anh cũng chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Đó là khoảnh khắc khiến cả Argentina vỡ òa, đồng thời khép lại lời chỉ trích đã bám theo Messi suốt nhiều năm: quá vĩ đại ở cấp CLB nhưng chưa thể đưa đội tuyển quốc gia lên đỉnh thế giới.

Qatar giống như một bộ phim được viết sẵn cho Messi. Anh bước vào giải đấu với tư cách thủ lĩnh tuyệt đối của Argentina, vừa vô địch Copa America 2021 và sở hữu tập thể gắn kết nhất kể từ khi khoác áo đội tuyển. Trên đất Qatar, Messi không chỉ tỏa sáng bằng chuyên môn mà còn cho thấy một hình ảnh khác hẳn trước đây. Người đàn ông vốn ít nói bắt đầu thể hiện cá tính nhiều hơn, trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả tập thể.

Khi Argentina nâng cao chiếc cúp vàng tại Lusail, nhiều người tin rằng đó là chương cuối cùng của một huyền thoại. Nếu giải nghệ ngay lúc ấy, Messi sẽ có một cái kết hoàn hảo đến mức không ai có thể viết lại hay hơn.

Nhưng Messi đã không lựa chọn điều đó.

Cuộc phiêu lưu chưa dừng lại

Bốn năm sau ngày đăng quang tại Qatar, Argentina vẫn chuẩn bị cho World Cup với Messi trong đội hình. Điều đó khiến nhiều người bất ngờ, bởi anh sẽ bước sang tuổi 39 trong thời gian giải đấu diễn ra. Không ít người cho rằng Messi đang mạo hiểm với di sản của mình khi tiếp tục xuất hiện ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Nỗi lo ấy không phải không có cơ sở. Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều huyền thoại kéo dài sự nghiệp quá lâu và rời sân khấu trong sự tiếc nuối. Những hình ảnh cuối cùng đôi khi khiến người ta nhớ nhiều hơn đến sự sa sút thay vì những năm tháng đỉnh cao.

Tuy nhiên, trường hợp của Messi lại khác.

Ngay tại World Cup 2022, anh thay đổi cách chơi bóng của mình.

Ngay tại World Cup 2022, anh thay đổi cách chơi bóng của mình. Messi không còn là cầu thủ liên tục rê dắt hay di chuyển khắp mặt sân. Anh thường đứng ngoài nhịp độ trận đấu, tiết kiệm năng lượng và chờ đợi thời điểm thích hợp để tạo nên khác biệt. Chỉ cần một pha xử lý, một đường chuyền hoặc một cú dứt điểm, Messi vẫn đủ sức thay đổi cục diện.

Thực tế, vai trò ấy càng trở nên phù hợp hơn khi tuổi tác tăng lên. Một khi tất cả đều hiểu Messi không còn phải chạy nhiều như trước, việc suy giảm thêm đôi chút về thể lực không còn là vấn đề quá lớn. Điều Argentina cần ở anh không phải là những pha nước rút kéo dài 50 mét, mà là khả năng định đoạt trận đấu trong khoảnh khắc.

Quan trọng hơn, Messi vẫn đang duy trì ảnh hưởng lớn ở đội tuyển quốc gia. Anh góp công giúp Argentina vô địch Copa America gần nhất và tiếp tục là trung tâm trong hành trình hướng tới World Cup 2026.

Cơ hội vượt qua Maradona

Trong nhiều năm, World Cup là lý do lớn nhất khiến Messi bị xếp sau Maradona trong các cuộc tranh luận. Với người Argentina, chức vô địch năm 1986 gần như là biểu tượng bất tử. Maradona không chỉ giúp đội tuyển đăng quang mà còn tạo nên một trong những màn trình diễn cá nhân vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Messi xóa bỏ khoảng cách ấy tại Qatar.

Tuy nhiên, World Cup 2026 mở ra một khả năng còn hấp dẫn hơn. Nếu Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch, Messi sẽ làm được điều mà Maradona chưa từng thực hiện trong sự nghiệp: hai lần đăng quang World Cup.

Đó không đơn thuần là thêm một danh hiệu. Nó có thể là cột mốc thay đổi hoàn toàn cuộc tranh luận kéo dài hàng chục năm qua tại Argentina.

World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Messi.

Tất nhiên, hành trình ấy sẽ vô cùng gian nan. Lịch sử chỉ ghi nhận Italy năm 1938 và Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Những ứng viên như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha hay Brazil đều sở hữu lực lượng đủ sức cạnh tranh với Argentina.

Nhưng chính vì khó khăn đến vậy, phần thưởng cuối cùng mới trở nên đặc biệt.

Nếu thất bại, Messi vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. World Cup 2022 đã bảo đảm điều đó. Song nếu thành công, câu chuyện sẽ bước sang một chương hoàn toàn khác.

Khi ấy, cuộc tranh luận "Messi hay Maradona?" có thể đi đến hồi kết. Người Argentina sẽ không còn phải cân đo giữa hai huyền thoại. Họ sẽ phải thừa nhận rằng Messi đã làm được điều mà ngay cả Maradona cũng chưa từng chạm tới.

World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Messi. Nhưng biết đâu, thay vì một lời chia tay, đó lại là nơi anh hoàn tất chương vĩ đại nhất trong cuộc đời cầu thủ của mình.