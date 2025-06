Messi nổi giận với James Rodriguez

Sự việc diễn ra sau khi trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Enzo Fernandez trong hiệp 2, khi tiền vệ người Argentina có pha vào bóng cao chân gây nguy hiểm cho cầu thủ Colombia. Messi và Rodriguez đã có lời qua tiếng lại về pha phạm lỗi của Fernández.

Theo tờ AS, mối quan hệ giữa Messi và Rodriguez vốn đã không tốt từ trước. Cách đây vài tháng, Rodriguez đã khơi lại chuyện Colombia thua trong trận chung kết Copa América 2024 vì sự thiên vị của trọng tài dành cho Argentina.

Cụ thể, cựu sao Real Madrid phát biểu sau trận chung kết: “Trọng tài đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn. Ông ấy không cho chúng tôi hưởng các quả phạt đền. Chúng tôi bị phạm lỗi và tôi chắc chắn rằng đội tuyển nên được hưởng một quả phạt đền. Chúng tôi đã vào trận với phong độ tốt nhưng họ đã ghi bàn chỉ ba phút trước khi đá phạt đền. Tôi không nói rằng họ không xứng đáng thắng, nhưng có nhiều điều đã ảnh hưởng đến chúng tôi".

Trở lại với trận đấu mới đây, cả Messi và Rodriguez đều không có pha lập công nào. Tấm thẻ đỏ của Fernandez khiến Argentina phải chơi thiếu người, nhưng đội chủ nhà vẫn có bàn gỡ hòa do công của Thiago Almada.

Với kết quả chung cuộc hòa 1-1, Argentina giữ vững vị trí dẫn đầu bảng sau vòng loại World Cup 2026 với 35 điểm. Trong khi đó, Colombia đứng ở vị trí thứ 6 với 22 điểm.

