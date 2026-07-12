Messi không đi bộ một mình

Kylian Mbappe và Lionel Messi đang cạnh tranh gay gắt cho cuộc đua giành Chiếc giày vàng tại World Cup 2026. Điểm chung của cả hai là quãng đường đi bộ nhiều nhất giải đấu.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn gay cấn, với Kylian Mbappe trở lại vị trí dẫn đầu khi có cùng 8 bàn thắng với Lionel Messi nhưng có nhiều kiến tạo hơn (3 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn).

Tuy nhiên, dù là hai chân sút đáng sợ nhất giải đấu, có một thống kê thú vị về Messi và Mbappe ở cường độ thi đấu trên sân.

Cụ thể, Messi và Mbappe dẫn đầu World Cup 2026 về tỷ lệ đi bộ so với toàn bộ quãng đường di chuyển trong trận đấu, với con số lần lượt là 47% và 45%.

Nghệ thuật đi bộ của Messi

Ở tuổi 39, tờ Telegraph gọi siêu năng lực lớn nhất của Messi là khả năng bảo toàn thể lực và chớp thời cơ. Đây là một cầu thủ chơi bóng bằng những khoảnh khắc bùng nổ chớp nhoáng nhất, trong khi các đồng đội sẽ "hy sinh" để giữ lại chút năng lượng còn sót lại cho siêu sao người Argentina.

Thống kê chi tiết quãng đường di chuyển và dải di chuyển của Messi trong các trận đấu tại World Cup. Ảnh: New Indian Express.

Theo số liệu thống kê sau 5 trận đấu tại giải, Messi mới chỉ di chuyển tổng cộng 35,87 km, tương đương trung bình 6,88 km mỗi trận. Điều đáng chú ý là trong quãng đường này, có tới 4,41 km là đi bộ.

Messi cũng chỉ bứt tốc tổng cộng 631 m và thực hiện trung bình khoảng 23 pha nước rút mỗi trận, những con số thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của các cầu thủ tấn công tại World Cup 2026.

Ở trận gặp Ai Cập, Messi di chuyển 8,28 km, còn trước Áo là 7,90 km. Đây tiếp tục là những con số khá khiêm tốn đối với một cầu thủ thi đấu trên hàng công tại giải năm nay.

Tuy nhiên, Messi lại đứng đầu trong tổng số 618 cầu thủ tấn công về số lượng bàn thắng ghi được. Nghịch lý là anh cũng xếp chót bảng về quãng đường di chuyển mỗi 90 phút.

Nói cách khác, chúng ta đang chứng kiến một cầu thủ chơi bóng bằng trí óc vượt trội, thi đấu trong một hệ thống sẵn sàng phục tùng anh tuyệt đối. Đổi lại, tuyển Argentina sở hữu một cầu thủ có thể ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng lại bỏ ra ít sức lực nhất.

Tất nhiên, vẫn có những thời điểm Messi buộc phải tăng tốc. Trong 20 phút cuối trận thắng trước Ai Cập, người hâm mộ hào hứng khi nhìn thấy một hình ảnh "El Pulga" bùng nổ như thời đỉnh cao.

Khi Argentina bị dẫn trước 2-0, Messi bắt đầu dạt sang cánh phải và chơi thứ bóng đá hệt như thuở còn là một thiếu niên. Anh liên tục nhận bóng và rê dắt qua đối thủ hết lần này đến lần khác, một hình ảnh gợi nhớ về đỉnh cao của Messi.

Kể từ phút 76 trở đi, đội trưởng Argentina cũng là người sở hữu nhiều pha chạm bóng, dứt điểm, qua người và tạo cơ hội nhất trận.

Để chiến lược này vận hành trơn tru, cả đội hình Argentina cần hai yếu tố. Đầu tiên là nhãn quan chiến thuật của chính Messi để đọc trận đấu và đánh hơi thấy những khoảng trống có thể khai thác.

Rodrigo De Paul — người chơi lệch phải trong hàng tiền vệ Argentina là người sẽ bù đắp cho quãng đường mà Messi đi bộ. Ảnh: MLS.

Yêu cầu thứ hai là 9 cầu thủ còn lại trên sân phải sẵn sàng bù đắp cho sự thiếu hụt về khả năng di chuyển của anh bằng cường độ hoạt động không biết mệt mỏi. Các đồng đội của Messi hiểu rằng họ phải gánh vác thêm trách nhiệm phòng ngự, phải chiến đấu với 10 người mỗi khi anh nghỉ ngơi giữa các đợt tấn công.

"Vệ sĩ trưởng" của Messi không ai khác chính là Rodrigo De Paul, người chơi lệch phải trong hàng tiền vệ Argentina. Trái ngược với việc Messi dành tới 64% thời lượng trận đấu ở tốc độ "zone one" - dải di chuyển với vận tốc từ 0-7 km/h, De Paul chỉ duy trì nhịp độ chậm rãi này trong 44% thời gian thi đấu.

Theo thống kê, Lionel Messi di chuyển 35.868 m trong 468 phút thi đấu, nhưng Rodrigo De Paul bao quát một quãng đường tương đương nhưng chỉ mất 347 phút. Trong khi đó, cặp tiền vệ trung tâm Alexis Mac Allister và Enzo Fernández mỗi người đã cày ải hơn 50.000 m trên sân.

Mbappe đi bộ để nguy hiểm hơn

Nếu Lionel Messi đi bộ nhiều ở quãng cuối sự nghiệp để bảo toàn năng lượng, trường hợp "lười" di chuyển của Kylian Mbappe lại là một chiến thuật khác.

Theo các trang số liệu như Sofascore và Fotmob, chân sút tuyển Pháp nằm nhóm cuối quãng đường di chuyển, quãng đường chạy và đứng đầu quãng đường đi bộ tại Champions League. Tuy nhiên, Mbappe lại có mặt trong top 5 về quãng đường bứt tốc và số pha bứt tốc.

Điều tương tự cũng đang diễn ra ở World Cup 2026. Cụ thể, sau 5 trận đấu, số lần chạy bứt tốc của ngôi sao 27 tuổi đứng thứ 5 trong danh sách các tiền đạo hàng đầu với 336 lần tăng tốc độ.

Thậm chí, Mbappe là một trong những người chạy nhanh nhất giải đấu với cú bứt tốc 35,3 km/h, một con số ấn tượng kể cả so với các VĐV chạy nước rút của môn điền kinh.

Trong khi đó, theo thống kê từ công ty dữ liệu SkillCorner, Kylian Mbappe gần như luôn đứng đầu ở các giải đấu mà anh thi đấu về tốc độ nhanh nhất.

Kylian Mbappe gần như luôn đứng đầu ở các giải đấu mà anh thi đấu về tốc độ nhanh nhất. Ảnh: The Athletic.

Điều thú vị là chính cầu thủ này cũng thừa nhận về việc này. Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với tờ Le Parisien, Mbappe thừa nhận không thể chấp nhận việc đánh đổi việc pressing lấy khả năng uy hiếp khung thành.

"Trong tư duy của tôi, chuyện mệt mỏi đến mức không thể lao lên ghi bàn là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, việc mọi người thẳng thắn chỉ ra khía cạnh đó cũng là điều tốt. Tôi luôn là người khắt khe với bản thân và nghĩ mình cần phải nâng tầm bản thân ở khoản này", Mbappe nói.

Dù đi bộ khá nhiều, nhưng chân sút thuộc biên chế Real luôn biết cách tăng tốc vượt qua hàng phòng ngự đối phương rồi đối mặt với thủ môn để ghi bàn.

Chiến thuật di chuyển này giúp Mbappe luôn có tỷ lệ giành chiến thắng rất cao trong những cuộc chiến tay đôi với hậu vệ, và đủ nhanh để nhận bóng từ những khoảng trống hiếm hoi mà Michael Olise tạo ra.

Quan trọng hơn, với việc không lùi về giữa sân, tuyển Pháp sẽ luôn có một phương án tấn công đáng tin cậy khi chuyển đổi trạng thái.