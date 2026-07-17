Dù đã bước sang tuổi 39, Lionel Messi vẫn khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi trình diễn phong độ còn ấn tượng hơn chính mình tại World Cup 2022.

Messi đang hay hơn chính mình 4 năm trước. Ảnh: Reuters.

Cách đây 4 năm tại Qatar, Messi góp công lớn đưa Argentina lên ngôi vô địch với 7 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 7 lần ra sân. Bên cạnh đó, anh tạo ra 21 cơ hội, 7 cơ hội ngon ăn và thực hiện thành công 15 pha rê bóng. Màn trình diễn ấy từng được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của siêu sao sinh năm 1987.

Tuy nhiên, tại World Cup 2026, Messi đang vượt qua chính phiên bản hay nhất của mình ở giải đấu. Sau 7 trận, M10 ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, tức đều nhỉnh hơn thành tích cách đây bốn năm. Không chỉ trực tiếp đóng góp vào các bàn thắng, "El Pulga" còn cho thấy tầm ảnh hưởng toàn diện lên lối chơi của Argentina.

Messi ghi bàn hoặc kiến tạo ở mọi trận đấu tại giải năm nay. Ảnh: Reuters.

Khả năng sáng tạo của Messi cũng được nâng lên một tầm cao mới. Anh tạo ra 26 cơ hội cho đồng đội, nhiều hơn 5 cơ hội so với World Cup 2022.

Số cơ hội ngon ăn mà đội trưởng Argentina tạo ra cũng tăng từ 7 lên 8. Đáng chú ý nhất là khả năng đi bóng, khi Messi thực hiện thành công tới 24 pha rê bóng, vượt xa con số 15 của kỳ World Cup trước.

Những thống kê ấn tượng này cho thấy tuổi tác dường như không ảnh hưởng đến đẳng cấp của Messi. Trái lại, kinh nghiệm, nhãn quan chiến thuật cùng khả năng xử lý bóng tinh tế đang giúp anh thi đấu hiệu quả hơn bao giờ hết.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại ở trận chung kết, Messi không chỉ có cơ hội bảo vệ chức vô địch World Cup cùng Argentina mà còn khẳng định World Cup 2026 chính là giải đấu hay nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.