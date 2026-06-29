Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Mini Magazine

Messi chẳng cần chạy

  • Thứ hai, 29/6/2026 19:15 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Sự hỗ trợ của cả đội Argentina dành cho Messi thể hiện rõ khi tiền đạo này gần như không cần bứt tốc. Dù vậy, hiệu quả vẫn đang là thứ mà huyền thoại số 10 đảm bảo.

FIFA Physical Data
World Cup 2026
messi di bo anh 1
Messi
vẫn đi bộ
Lionel Messi
#10 · 39 tuổi
3,4m
quãng đường bứt tốc 25+ km/h trong cả trận — thấp nhất toàn đội, kém cả cầu thủ vào sân chỉ 8 phút.
60% thời gian chỉ để đi bộ
Phân bổ quãng đường theo dải tốc độ
Messi so với Paredes (cầu thủ chạy nhiều nhất đội)
Messi #10
Tổng 2.517 m
Paredes #5
chạy nhiều nhất đội
Đi bộ 0–7
Chạy nhẹ 7–15
Chạy vừa 15–20
Nhanh 20–25
Bứt tốc 25+
Bứt tốc 25+ km/h — đội hình chính
Quãng đường Zone 5 (m) · chỉ tính 11 cầu thủ đá chính + Messi
G. Simeone #17
271,2
E. Palacios #14
184,1
J. Álvarez #9
154,7
N. Otamendi #19
146,1
Nico Paz #18
132,3
L. Martínez #22
118,0
N. Tagliafico #3
107,7
M. Senesi #2
95,2
G. Lo Celso #11
70,6
L. Paredes #5
55,3
L. Messi #10
3,4
Nghịch lý
Messi đá 30 phút nhưng bứt tốc ít hơn đồng đội chỉ đá 8 phút
López #21
Vào sân phút 82
~8 phút thi đấu
18,5m
bứt tốc 25+ km/h
1,26% tổng
Messi #10
Vào sân phút 60
~30 phút thi đấu
3,4m
bứt tốc 25+ km/h
0,14% tổng
Nguồn: FIFA Physical Data
World Cup 2026

Messi vẫn đi bộ

Thống kê sau trận đấu với Jordan cho thấy Lionel Messi chỉ chạy 3,4 m với tốc độ hơn 25 km/h. Mọi thông số khác về bứt tốc của Messi cũng ít nhất trên sân.

10 giờ trước

Thong so an tuong cua iPhone 17 Pro hinh anh

Thông số ấn tượng của iPhone 17 Pro

16:47 9/9/2025 16:47 9/9/2025

0

Một số nguồn tin rò rỉ mới hé lộ dung lượng pin iPhone 17, cho thấy các phiên bản chỉ dùng eSIM có lợi thế rõ rệt so với bản dùng khay SIM vật lý.

Alibaba thach thuc OpenAI hinh anh

Alibaba thách thức OpenAI

18:36 9/9/2025 18:36 9/9/2025

0

Alibaba công bố Qwen-3-Max-Preview với hơn một nghìn tỷ tham số, giúp ông lớn công nghệ này cạnh tranh sòng phẳng với OpenAI, Google DeepMind và Anthropic.

Anh Tuấn

messi đi bộ messi world cup world cup 2026 lionel messi

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý