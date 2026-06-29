Messi chẳng cần chạy

23:58 9/9/2025
23:58
9/9/2025
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Sự kiện của Apple diễn ra vào 0h ngày 10/9, khi hãng giới thiệu thế hệ iPhone 17 cùng Apple Watch và AirPods mới
16:47 9/9/2025
16:47
9/9/2025
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Một số nguồn tin rò rỉ mới hé lộ dung lượng pin iPhone 17, cho thấy các phiên bản chỉ dùng eSIM có lợi thế rõ rệt so với bản dùng khay SIM vật lý.
18:36 9/9/2025
18:36
9/9/2025
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Alibaba công bố Qwen-3-Max-Preview với hơn một nghìn tỷ tham số, giúp ông lớn công nghệ này cạnh tranh sòng phẳng với OpenAI, Google DeepMind và Anthropic.