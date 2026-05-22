Mẹo dùng iPhone ít người biết

Hàng triệu người dùng iPhone đang lãng phí thời gian lướt qua các tab để tìm kiếm nội dung, trong khi Safari đã có sẵn tính năng hỗ trợ từ lâu.

Nếu bạn từng cảm thấy bực bội mỗi khi nhấn vào một liên kết trên Safari và bị văng thẳng khỏi trang đang đọc, có một cách khắc phục đơn giản cho việc này. Apple đã tích hợp sẵn tính năng trong iPhone, nhưng đặt nó ở vị trí mà phần lớn người dùng không bao giờ tìm đến.

Khi người dùng đang đọc một bài viết dài và nhấn vào liên kết tham khảo, Safari sẽ tự động chuyển sang trang mới. Thao tác lặp đi lặp lại này khiến nhiều người khó chịu, đặc biệt khi họ đang nghiên cứu một chủ đề cần mở nhiều nguồn cùng lúc.

Để thuận tiện hơn trong việc sử dụng, người dùng chỉ cần vào Cài đặt, chọn Safari, cuộn xuống tìm mục Các tab. Nhấn vào Mở liên kết và chuyển từ "Trong tab mới" sang "Trong nền".

Sau khi bật, mỗi khi nhấn giữ một liên kết và chọn "Mở trong tab mới", trang đó sẽ tải ngầm phía sau trong khi bạn tiếp tục đọc trang hiện tại. Việc này giúp mở nhiều tab tùy ý mà không bị gián đoạn nội dung đang đọc. Khi sẵn sàng, người dùng chỉ nhấn vào biểu tượng 2 hình vuông chồng lên nhau để xem tất cả các tab đang chờ.

Ngoài ra, Apple cũng khéo léo đưa vào phần cài đặt một cách nhanh hơn. Thay vì nhấn giữ và duyệt qua menu, người dùng chỉ cần chạm đồng thời vào liên kết bằng 2 ngón tay. Tab mới sẽ mở trong nền ngay lập tức.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong trường hợp so sánh sản phẩm trước khi mua. Người dùng chỉ cần mở tất cả lựa chọn dưới dạng tab nền, sau đó lướt qua từng tab thay vì phải quay lại trang kết quả tìm kiếm.

Theo đó, tính năng hữu ích này không mới. Apple đã tích hợp từ lâu nhưng chưa bao giờ làm nổi bật nó trong phần cài đặt. Hầu hết người dùng iPhone không biết đến sự tồn tại của nó cho đến khi tình cờ tìm thấy hoặc được ai đó chỉ dẫn.

Kaycee Hill, biên tập viên hướng dẫn công nghệ tại Tom's Guide, nhận xét đây là "một thay đổi nhỏ nhưng âm thầm cải thiện rất nhiều trải nghiệm duyệt web hàng ngày".