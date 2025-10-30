Melissa càn quét Cuba, biến Jamaica thành 'vùng thảm họa'

Melissa là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất quét qua Jamaica trong gần 200 năm, là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ tại khu vực Caribe trong 90 năm, đồng thời nằm trong nhóm những cơn bão Đại Tây Dương dữ dội nhất từng được ghi nhận. Hôm 28/10, Melissa đổ bộ vào tây nam Jamaica, tàn phá những khu vực vừa hứng chịu bão Beryl năm ngoái. Sáng ngày 29/10, hàng nghìn người dân Jamaica thức dậy trong cảnh mất điện, nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước. Thủ tướng Andrew Holness đã ban bố tình trạng “vùng thảm họa quốc gia”.

Thiệt hại nặng nề được ghi nhận trên toàn đảo, đặc biệt tại vùng cực tây - nơi bão cấp 5 di chuyển chậm, quét chéo qua các khu dân cư, thổi bay mái nhà và lật tung nhiều ôtô. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cây bật gốc, đường xá biến thành sông bùn và đất đá.

Khung cảnh hoang tàn tại Jamaica. Nhân viên một bệnh viện tại đây cho biết họ đã làm việc suốt đêm trong điều kiện mất điện, chỉ có đèn pin, vừa chăm sóc bệnh nhân vừa lo lắng cho chính gia đình mình. “Đó là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong đời tôi. Không thể tưởng tượng nổi. Có lúc tôi cảm giác như tên lửa đang thổi tung kính cửa”, một nhân viên nói.

Thiệt hại do bão Melissa gây ra gần St Elizabeth, Jamaica. Bộ trưởng Chính quyền địa phương Desmond McKenzie gọi đây là “một trong những thảm họa tồi tệ nhất Jamaica từng trải qua”. Hiện có khoảng 15.000 người trú ẩn tại các trung tâm khẩn cấp và hơn 530.000 hộ dân mất điện trong tổng số 2,8 triệu dân. Ảnh: Guardian.

Người dân tập trung tại một ngôi trường được trưng dụng làm nơi trú ẩn khi Haiti hứng chịu mưa lớn từ các dải mây ngoài rìa của bão Melissa, trong lúc cơn bão này đang tiến về Cuba sau khi đổ bộ vào Jamaica, tại thành phố Les Cayes, Haiti, ngày 28/10.

Sau khi hoành hành tại Jamaica, cơn bão đổ bộ Cuba. Melissa vẫn là cơn bão cấp 3 khi đổ bộ Cuba vào ban đêm, với sức gió 193 km/h, quét qua vùng Guamá - khu vực nông thôn miền núi cách thành phố Santiago de Cuba khoảng 40 km về phía tây. Theo các báo cáo ban đầu, ít nhất 241 cộng đồng bị cô lập và mất liên lạc sau khi bão đi qua tỉnh Santiago, ảnh hưởng đến khoảng 140.000 người dân.

Hơn 735.000 người đã được sơ tán khỏi nhà khi cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ tàn phá nghiêm trọng tại Santiago de Cuba - thành phố lớn thứ hai của đảo quốc. Trong ảnh, một người đàn ông ngồi bên căn nhà bị tàn phá sau khi bão Melissa quét qua thành phố Santiago (Cuba) ngày 29/10.

Nhiều nhà cửa, đồ dùng bị hư hại nghiêm trọng khi Melissa quét qua Cuba. Được biết, một khách sạn lớn tại đây bị vỡ kính, phần mái bị gió giật đổ sập. Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết Melissa đã “gây thiệt hại trên diện rộng” sau khi đổ bộ vào bờ nam nước này trong đêm. “Đó là một buổi sáng vô cùng khó khăn. Thiệt hại rất lớn và bão Melissa vẫn còn hoạt động trên lãnh thổ Cuba. Tôi kêu gọi người dân không được lơ là, giữ kỷ luật và tiếp tục ở nơi trú ẩn an toàn”, ông viết trên mạng xã hội.

Bão Melissa đang hướng đến Cuba sau khi đổ bộ đất liền Jamaica với cường độ bão cấp 5, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở Đại Tây Dương.

Cơn bão cấp 5 Melissa với sức gió gần 300 km/h khiến Mỹ phải điều phi đội “Thợ săn bão” thu thập dữ liệu, trong khi Jamaica và Cuba gấp rút sơ tán hàng trăm nghìn người.

Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.

Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.