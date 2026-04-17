Mẹ trao của hồi môn trên giường bệnh, qua đời sau đám cưới con gái

Ngày cưới, mẹ Thư nằm trên giường bệnh vẫn trao của hồi môn cho con gái. Chỉ 3 ngày sau, bà qua đời, để lại khoảnh khắc khiến nhiều người nghẹn ngào.

Mẹ nằm giường bệnh trao của hồi môn cho con gái đi lấy chồng Khoảnh khắc người mẹ yếu ớt trao chiếc vòng vàng cho con gái ngay trên giường bệnh khiến nhiều người xem không khỏi nghẹn ngào.

Ngày 14/4, Trần Thư (sống tại Cần Thơ) tổ chức đám cưới. Khoảnh khắc mẹ Thư nằm trên giường bệnh trao của hồi môn cho con gái đi lấy chồng khiến nhiều người nghẹn ngào.

Thư và mẹ cùng khóc vì xúc động. Do bệnh tình trở nặng, mẹ cô phải nhờ tới sự trợ giúp của con rể để trao lại của hồi môn cho con gái. Dù mệt nhưng trông bà rất hạnh phúc, rạng rỡ trong ngày vui của con.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thư cho biết mẹ cô đã ốm nặng suốt nhiều năm do căn bệnh ung thư. Biết thời gian không còn nhiều, Thư quyết định tổ chức đám cưới sớm để mẹ kịp chứng kiến ngày trọng đại, an tâm khi con gái tìm được hạnh phúc của cuộc đời.

"Mẹ trăn trối muốn nhìn thấy tôi mặc áo cưới, có gia đình để mẹ yên tâm. Tôi tổ chức đám cưới sớm cũng vì vậy", Thư kể.

Khoảnh khắc mẹ Thư trao vòng cho con gái khiến nhiều người xúc động.

Ngày cưới, sức khỏe của mẹ Thư rất yếu, nhưng bà vẫn cố gắng để ngày vui được diễn ra trọn vẹn.

Sau đám cưới khoảng 3 ngày, sức khỏe mẹ cô suy giảm nhanh chóng rồi qua đời. Trước lúc nhắm mắt, bà vẫn dặn dò con gái: "Con phải thật hạnh phúc, lo cho em út. Giờ mẹ yên tâm ở con rồi".

"Sau đó mẹ mất trên vai tôi. Tôi đau lòng lắm, đó sẽ là giây phút cả đời tôi không quên được", Thư trải lòng.

Clip sau khi chia sẻ khiến nhiều người xúc động, để lại hàng trăm bình luận động viên, an ủi Thư.

Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm trước nỗi mất mát mà cô gái trẻ phải trải qua ngay sau ngày vui của mình: "Cố gắng lên em, mẹ đã yên tâm khi thấy em hạnh phúc rồi", "Không cầm được nước mắt, thương mẹ và thương em quá", "Mẹ đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, giờ em phải sống thật tốt để mẹ yên lòng nhé".