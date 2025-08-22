Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mẹ Rabiot nổi giận với Marseille

  • Thứ sáu, 22/8/2025 06:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mẹ của tiền vệ Adrien Rabiot, bà Veronique, tỏ ra bất mãn khi con trai bị ban lãnh đạo Marseille đưa vào danh sách chuyển nhượng.

Mẹ Rabiot nổi giận với Marseille.

Marseille đối mặt với khủng hoảng sau khi vụ ẩu đả giữa hai cầu thủ Adrien Rabiot và Jonathan Rowe trong phòng thay đồ bị phanh phui. Sự việc này trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai cầu thủ đều bị đưa vào danh sách chuyển nhượng do hành vi không phù hợp.

Pablo Longoria, Chủ tịch của Marseille, xác nhận thông tin này trong một cuộc phỏng vấn. Ông bày tỏ sự kinh ngạc trước tình hình mà ông cho là "chưa từng thấy". Longoria còn mô tả đây là "một vụ ẩu đả rất bạo lực".

Trong khi cả Rabiot và Rowe chưa đưa ra lời xin lỗi hay bình luận nào, mẹ của Rabiot, bà Veronique, lên tiếng phản bác lại những tuyên bố của Chủ tịch Longoria. Bà khẳng định: "Bạo lực chưa từng thấy là gì? Không ai bị thương, không ai phải vào bệnh viện, không có mũi bị gãy hay môi bị rách, vì vậy tôi không hiểu điều đó".

Mẹ của Rabiot cũng nhấn mạnh rằng cả HLV De Zerbi và Giám đốc Benatia đều có mặt trong phòng thay đồ, và nếu sự việc nghiêm trọng như vậy, tại sao không có ai can thiệp?

Lời phát biểu của bà Veronique cũng tương đồng với những gì luật sư của Rabiot, Romuald Palao, nói trước đó. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết Rabiot bị đưa vào danh sách chuyển nhượng và cho rằng câu chuyện này có phần bị "thêu dệt".

Duy Luân

