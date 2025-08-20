Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mẹ òa khóc khi gặp lại con trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng

  • Thứ tư, 20/8/2025 06:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi đang chơi trước nhà, bé trai 3 tuổi ở Đắk Lắk đi tìm mẹ nhưng không may lạc vào rừng, cách nhà khoảng 2 km.

Tối 19/8, lực lượng chức năng và người dân phường Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã tìm thấy bé trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng, cách nhà gần 2 km.

Cả xóm vui mừng khi bé trai được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, chị T.H (ngụ phường Buôn Hồ) phát hiện con trai đang đứng trước cửa nhà chơi đùa bỗng mất tích nên hốt hoảng đi tìm.

Sau nhiều giờ không có tung tích, chị nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để cộng đồng cùng giúp đỡ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng cả xóm đã chia nhau tìm kiếm khắp khu vực.

Lực lượng chức năng và người dân đi tìm suốt 3 giờ đồng hồ.

Gần 21h, nghe tiếng trẻ con khóc, mọi người phát hiện bé trai đứng trong một rẫy vắng cách nhà 2 km, may mắn không bị thương tích.

Gặp lại con, chị H. nức nở và gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng cùng bà con đã kịp thời hỗ trợ. Chị cho biết: “Tôi không hiểu vì sao con tôi lại đi xa đến vậy. Khi hỏi, cháu bảo tự đi tìm mẹ. Thật sự tôi rất biết ơn mọi người đã giúp tôi tìm lại con trai".

https://vtcnews.vn/me-oa-khoc-khi-gap-lai-con-trai-3-tuoi-di-lac-trong-ray-vang-ar960651.html

Minh Minh/VTC News

Bé mất tích Đắk Lắk Đắk Lắk Mất tích Đắk Lắk 3 tuổi mất tích Buôn Hồ Đắk Lắk

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

