MCK phủ sóng mạng xã hội

MCK bất ngờ tung ra 30 track nhạc và lập tức trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Đáng nói, ca khúc "Liệm" được cho là ẩn ý về chuyện tình cảm cũ gây bàn tán.

Tối 17/6, MCK bất ngờ tung ra album mới mà không hề thông báo trước. Nam rapper phát hành cùng lúc 30 track nhạc, mở màn bằng bản intro mang tên Elegie. Sản phẩm của rapper ngay lập tức thu hút sự chú ý và mỗi track nhạc đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Đáng nói, nhiều chi tiết trong sản phẩm khiến công chúng bàn tán.

Trong đó, một câu trong track Liệm đang gây xôn xao. Cụ thể, câu hát có nội dung: “Và nếu cho anh quay ngược thời gian / Anh sẽ yêu em như một người bạn / Như cách em đã từng yêu một người bạn”. Câu hát này được cho là ẩn ý tới chuyện tình cảm giữa MCK và bạn gái cũ, do đó gây bàn tán trên nhiều nền tảng.

Các bài viết liên quan đến dự án mới của MCK đang được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội kéo theo những ý kiến bàn luận. Nhiều khán giả dành đánh giá tích cực cho sản phẩm lần này của nam rapper.

MCK bất ngờ tung ra sản phẩm mới. Ảnh: FBNV.

Trong dự án lần này, rapper hợp tác nhiều nhà sản xuất như Nemo, Cường Tống, Hoàng Tùng, Phí Quang Anh, Trịnh Lam Sa, bui.linh.bui… Trong khi đó, Tage, Tùng Dương, Obito, THANHDRAW, RPT ORIJINN… tham gia phần sáng tác.

MCK là một trong những rapper nổi bật của Vpop hiện nay. Sản phẩm mới đánh dấu sự trở lại của anh trên đường đua âm nhạc sau hơn 3 năm kể từ album 99% phát hành vào tháng 3/2023.

Trong thời gian không phát hành dự án chính thức, MCK vẫn duy trì sức hút bằng loạt bản remake theo phong cách "đánh úp" như Thap drill tu do, Haru Haru hay gần đây là 2323. Mỗi lần ra nhạc, nam rapper đều nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng số.

Năm 2025, MCK gây chú ý với Thap drill tu do - bản phối mới lấy cảm hứng từ ca khúc Tháp rơi tự do của ca sĩ Trung Quốc Lợi Bỉ. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, ca khúc vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng thịnh hành danh mục âm nhạc trên YouTube Việt Nam, vượt qua nhiều sản phẩm nổi bật cùng thời điểm.

Sức lan tỏa của Thap drill tu do không chỉ thể hiện qua thành tích nghe nhạc mà còn tạo nên một trào lưu mới trong cộng đồng rap. Hàng loạt rapper và nhà sản xuất đã hưởng ứng bằng cách phát hành các phiên bản mang phong cách tương tự, góp phần tạo nên một xu hướng đáng chú ý trong làng hip hop Việt.