Lý do Lisa xuất hiện ở World Cup 2026

Theo chuyên gia văn hóa Hàn Quốc, sự xuất hiện của các ngôi sao Kpop như Lisa, BTS ở World Cup 2026 cho thấy sự kiện đang ngày càng đề cao tính đa quốc gia và đa sắc tộc.

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đang trở thành sân khấu khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của Kpop trên thị trường quốc tế. Tại giải đấu được đồng tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada, các nghệ sĩ Hàn Quốc liên tục xuất hiện ở những sân khấu quan trọng nhất, từ lễ khai mạc đến chương trình giải lao giữa hiệp trận chung kết.

Dấu mốc của Kpop

Mở màn cho làn sóng Kpop tại World Cup năm nay là EJAE, nữ ca sĩ lồng tiếng nhân vật Rumi trong bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters của Netflix. Tại lễ khai mạc diễn ra ở Mexico City ngày 11/6 (giờ địa phương), EJAE cùng danh ca opera Andrea Bocelli trình diễn DNA - ca khúc chủ đề chính thức của giải đấu.

Điểm nhấn của màn biểu diễn là câu hát tiếng Hàn: “Dù có vấp ngã lần nữa, tôi cũng sẽ đứng dậy”. Đây cũng là phần lời do chính EJAE chấp bút. Sau sân khấu đặc biệt này, nữ ca sĩ bày tỏ trên mạng xã hội cô vẫn chưa thể tin những gì vừa diễn ra và gọi đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Ngày 12/6, Lisa của BlackPink tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại lễ khai mạc ở Los Angeles, Mỹ. Nữ thần tượng trình diễn Goals - ca khúc nằm trong album chính thức của World Cup 2026.

Lisa trình diễn ở lễ khai mạc World Cup. Ảnh: Xinhua/Bai Xuefei.

Đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ quốc tế như Anitta và Rema, Lisa nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ toàn cầu. Goals là sản phẩm kết hợp giữa Lisa, Anitta và Rema, pha trộn các yếu tố Latin pop, Kpop và Afrobeats. Dự án có sự tham gia của nhà sản xuất âm nhạc từng đoạt giải Grammy, Circuit, đồng thời đánh dấu lần thứ hai một thần tượng Kpop góp mặt trong album chính thức của World Cup sau Jungkook tại World Cup 2022.

Lisa cũng trở thành thành viên nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên biểu diễn trực tiếp tại lễ khai mạc World Cup. Màn trình diễn của cô được xem là một dấu mốc đáng chú ý đối với các nghệ sĩ châu Á tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Sự hiện diện của các ngôi sao Kpop tại World Cup 2026 chưa dừng lại ở đó. BTS được cho là sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính trong chương trình giải lao giữa hiệp trận chung kết diễn ra tại New Jersey vào tháng 7. Madonna và Shakira cũng được dự kiến góp mặt trong chương trình này.

Đây là lần đầu tiên một trận chung kết World Cup tổ chức chương trình giải trí giữa giờ theo mô hình tương tự các sự kiện thể thao lớn tại Mỹ. FIFA được cho là muốn tạo ra một không gian giao thoa giữa thể thao, âm nhạc và văn hóa, mở rộng trải nghiệm cho khán giả toàn cầu.

Trước đó, ở World Cup 2022 ở Qatar, Jungkook gây tiếng vang khi trình diễn Dreamers tại lễ khai mạc. Việc BTS tiếp tục xuất hiện tại World Cup 2026 càng làm gia tăng kỳ vọng từ người hâm mộ.

Đằng sau sự hiện diện của sao Kpop ở World Cup

Theo nhà phê bình âm nhạc Kim Do Heon, một ca khúc chủ đề World Cup cần có khả năng kết nối khán giả toàn cầu. Ông cho rằng khác với những kỳ World Cup trước vốn được dẫn dắt chủ yếu bởi các ngôi sao nhạc pop phương Tây, giải đấu năm nay phản ánh rõ tinh thần đa văn hóa thông qua sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đến từ các nền văn hóa khác nhau.

“World Cup là sự kiện đề cao tính đa quốc gia và đa sắc tộc. Trong bối cảnh đó, việc FIFA lựa chọn các nghệ sĩ Kpop là quyết định hợp lý”, ông cho biết.

Các chuyên gia văn hóa nhận định việc những nghệ sĩ Kpop liên tục xuất hiện ở các sân khấu quan trọng của World Cup cho thấy vị thế của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc đã thay đổi đáng kể so với trước đây.

BTS dự kiến xuất hiện ở trận chung kết World Cup. Ảnh: Rolling Stone.

Một chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc nhận định với Sports DongA: “Có vẻ Kpop đã vượt qua ranh giới địa phương để khẳng định vị thế là một dòng văn hóa chính thống được giới trẻ yêu thích và là ‘bí quyết thành công’ đáng tin cậy nhất trên thị trường giải trí toàn cầu”.

Nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik cho rằng sự hiện diện của Kpop tại World Cup là kết quả tất yếu của quá trình toàn cầu hóa văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

“Kpop hiện là dòng nhạc đại diện cho thế hệ trẻ toàn cầu, sở hữu cộng đồng người hâm mộ lớn và khả năng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Điều này giúp World Cup tiếp cận nhiều khán giả trẻ hơn, đặc biệt là phụ nữ và những người vốn không thường xuyên theo dõi bóng đá”, ông nói với tờ Yonhap News.

Theo Kim Heon Sik, việc lời bài hát tiếng Hàn vang lên trong lễ khai mạc World Cup cũng cho thấy Hàn Quốc đang dần trở thành một biểu tượng văn hóa đại diện cho châu Á trong bối cảnh đa văn hóa hiện nay.

Ông đồng thời đánh giá việc FIFA lựa chọn EJAE, Lisa và BTS là cách thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc đương đại, từ nhạc phim hoạt hình, nghệ sĩ solo đến các nhóm nhạc thần tượng hàng đầu.

“Điều đó cho thấy Kpop không còn là một hiện tượng khu vực mà đã bước vào giai đoạn trở thành dòng nhạc chính thống trên thị trường giải trí toàn cầu”, chuyên gia nhận định.

Từ lễ khai mạc, ca khúc chủ đề chính thức cho tới chương trình giữa giờ trận chung kết, sự hiện diện dày đặc của các nghệ sĩ Hàn Quốc đang cho thấy Kpop đã trở thành một phần quan trọng trong bức tranh giải trí toàn cầu.

Nếu trước đây việc nghệ sĩ Hàn Quốc xuất hiện tại World Cup từng được xem là điểm nhấn đáng chú ý, thì ở World Cup 2026, Kpop đang hiện diện xuyên suốt giải đấu với vai trò nổi bật hơn bao giờ hết.