McDonald's bị nghi ngờ làm lây lan ngộ độc E.coli tại Mỹ

Gần 50 ca được ghi nhận nhiễm khuẩn E.coli, trong đó có 1 người tử vong sau khi ăn hamburger Quarter Pounder của McDonald’s tại Mỹ.

Gần 50 người ở Mỹ nhiễm khuẩn E.coli, 1 người chết, nghi ngờ do ăn hamburger của McDonald’s. Ảnh: Shutterstock.

Theo Reuters, ngày 23/10, hamburger của chuỗi thức ăn nhanh McDonald’s bị nghi ngờ liên quan đến hàng loạt ca ngộ độc khuẩn E.coli tại 10 bang ở nước Mỹ. Tất cả bệnh nhân nhiễm khuẩn đều báo cáo đã ăn tại McDonald’s trước đó, với đa số trường hợp đều ăn hamburger Quarter Pounder của thương hiệu này.

Hiện, McDonald’s đã loại bỏ món ăn này ra khỏi menu tại hơn 2.800 cửa hàng tại Mỹ. McDonald's và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đang kiểm tra nguồn cung cấp hành và thịt bò của thương hiệu này để xác định nguyên liệu nào đã gây ra đợt nhiễm khuẩn.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết hành tươi trong bánh có thể là nguyên nhân chính. Ngay sau đó, US Foods (USFD.N), nhà cung cấp Taylor Farms của McDonald's đã lập tức thu hồi một số lô hành vàng được sản xuất tại cơ sở ở Colorado, bang có ca tử vong đầu tiên và cũng là trung tâm của đợt bùng phát.

Tính đến nay, đã có 49 ca nhiễm khuẩn được báo cáo trên toàn nước Mỹ, trong đó chủ yếu tập trung ở bang Colorado (26 trường hợp) và bang Nebraska (9 trường hợp).

Một trẻ nhỏ khác sau khi nhiễm vi khuẩn E.coli đã phát triển hội chứng tăng urê máu (HUS), một tình trạng nghiêm trọng có thể gây suy thận.

Ngoài 2 bang đã được ghi nhận, các ca nhiễm E.coli cũng xuất hiện tại các bang Utah, Wyoming, Iowa, Kansas, Missouri, Oregon và Wisconsin từ cuối tháng 9, với ca gần nhất được ghi nhận vào ngày 11/10.

Cổ phiếu của McDonald's lập tức giảm 5,1%, xuống còn 298,57 USD /cổ phiếu sau thông tin này, và giảm sâu nhất xuống mức 290,88 USD ngay trong ngày 23/10.

Vi khuẩn E.coli là tác nhân gây ra đợt bùng phát tại McDonald's, cũng là loại vi khuẩn gây ra vụ việc tại Jack in the Box năm 1993 khiến 4 trẻ em tử vong. “Vi khuẩn này có thể gây ra bệnh rất nghiêm trọng, đặc biệt là đối với người cao tuổi, trẻ em và những người có hệ miễn dịch yếu” Shari Shea, Giám đốc an toàn thực phẩm tại Hiệp hội Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng, cho biết.

"Các nhà cung cấp của McDonald's thường xuyên kiểm tra sản phẩm của họ, nhưng không phát hiện vi khuẩn E.coli trong khung thời gian mà CDC đề cập", phát ngôn viên của chuỗi thức ăn nhanh chia sẻ với Reuters.

Các đợt bùng phát dịch do vi khuẩn từng làm sụt giảm doanh số tại các chuỗi thức ăn nhanh lớn do lo ngại lây nhiễm. Hiện, Yum Brands đã loại bỏ hành tươi khỏi thực đơn tại một số chi nhánh KFC, Pizza Hut và Taco Bell với lý do nhằm đảm bảo an toàn. Restaurant Brands International cũng ngừng sử dụng hành tại ít nhất 1 cửa hàng Burger King ở Colorado.

Phân tích viên David Tarantino của Baird Equity Research hạ xếp hạng cổ phiếu McDonald’s xuống mức trung lập, cảnh báo đợt bùng phát E.coli có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của chuỗi thức ăn nhanh đình đám này trong thời gian tới.