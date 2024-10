'MC quốc dân' Yoo Jae Suk đến Hà Nội

Yoo Jae Suk, Ji Suk Jin và Se Chan mới đây bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội. Lịch trình cụ thể của 3 nghệ sĩ Hàn Quốc chưa được tiết lộ.

Ngày 11/10, “MC quốc dân” Yoo Jae Suk và 2 thành viên khác của chương trình nổi tiếng Hàn Quốc Running Man là Ji Suk Jin và Se Chan được bắt gặp ở Hà Nội. Các nghệ sĩ mặc trang phục đơn giản, thoải mái đeo balo, đội mũ lưỡi trai và đi dạo trên đường Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình hoặc một số tuyến phố khác. Họ cũng được phát hiện ghé vào một quán cà phê ở Phùng Hưng, Hoàn Kiếm.

Trước đó, họ cũng được bắt gặp mang theo vali vào một khách sạn ở Hoàn Kiếm. 3 thành viên của Running Man chưa tiết lộ lịch trình cụ thể tại Hà Nội. Ngoài 3 nghệ sĩ, khán giả Việt phát hiện đi cùng họ ở Hà Nội còn nhiều người khác mang theo thiết bị quay hình. Do đó, 3 nghệ sĩ được đồn đoán là quay chương trình nào đó. Cách đây không lâu Se Chan cũng tới TP.HCM sau đó chia sẻ vlog trên trang cá nhân.

Các thành viên của Running Man tại Hà Nội. Ảnh: FC Running Man Việt Nam.

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block, Happy Together. Yoo Jae Suk là MC hàng đầu và liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng.

Theo tin tức từ TMI News Show vào cuối năm 2023, ước tính tổng số tiền quảng cáo của nam MC là 6,3 tỷ won. Theo đó, chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ won (khoảng 7,7 triệu USD ).

Khi Yoo Jae Suk cùng các thành viên tới Hà Nội quay Running Man vào tháng 2/2013, họ đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả Việt. Trong thời điểm các thành viên ghi hình cho chương trình, đông đảo fan Việt vây quanh tạo nên tình trạng tắc nghẽn trên nhiều tuyến phố.